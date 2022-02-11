Ми уже не раз розповідали, як підтримувати красиву поставу вдома, ділилися короткими щоденними вправами для гарної й здорової спини і навіть публікували найпростіший тест, який допоможе визначити, чи є приховані проблеми з поставою. Сьогодні ж до цієї колекції додаємо ще одну домашню вправу, яку можна виконувати поміж іншими справами або під час перегляду фільму чи улюбленого серіалу.
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Тренер Кирило Торос показав на відео простий рух, який виправить поставу, допоможе розправитися грудному відділу і покращить мобільність суглобів.
Щоденна вправа для покращення постави
- Станьте на коліна, розташувавши їх рівно під стегнами.
- Ліктями упріться об край дивана, а грудьми тягніться до підлоги (не попереком!). Допомагати собі можна кистями, надавивши ними на плечі.
Якого результату варто очікувати
Якщо займатися регулярно і не лінуватися, то плечі трішки "відходять" назад, грудний відділ розкривається, дихання стає глибшим, а постава покращується.
Працюйте над здоровою спиною, і ви будете виглядати стрункішими, молодшими та почуватиметеся набагато впевненішими у собі.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Красива постава! Лише одна вправа.