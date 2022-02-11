Ми уже не раз розповідали, як підтримувати красиву поставу вдома, ділилися короткими щоденними вправами для гарної й здорової спини і навіть публікували найпростіший тест, який допоможе визначити, чи є приховані проблеми з поставою. Сьогодні ж до цієї колекції додаємо ще одну домашню вправу, яку можна виконувати поміж іншими справами або під час перегляду фільму чи улюбленого серіалу.

І ще Олімпіада-2022 в Пекіні: де дивитися спортивні змагання

Тренер Кирило Торос показав на відео простий рух, який виправить поставу, допоможе розправитися грудному відділу і покращить мобільність суглобів.

Щоденна вправа для покращення постави

Станьте на коліна, розташувавши їх рівно під стегнами. Ліктями упріться об край дивана, а грудьми тягніться до підлоги (не попереком!). Допомагати собі можна кистями, надавивши ними на плечі.

Якого результату варто очікувати

Якщо займатися регулярно і не лінуватися, то плечі трішки "відходять" назад, грудний відділ розкривається, дихання стає глибшим, а постава покращується.

Працюйте над здоровою спиною, і ви будете виглядати стрункішими, молодшими та почуватиметеся набагато впевненішими у собі.

Читайте також Красива постава за п'ять хвилин в день: тренерка показала на відео 7 вправ для спини

Пропустили прем’єру довгоочікуваного фільму чи серіалу? Не засмучуйтесь, адже на OLL.TV можна знайти всі головні кіноновинки. Реєструйтесь на онлайн-платформі та легально дивіться улюблені стрічки у високій якості.

Текст публікації Кирила Тороса:

Красива постава! Лише одна вправа.