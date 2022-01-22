Так, далеко не кожен може помітити власну сутулість, бо ж важко постійно контролювати положення спини. Але якщо ваша робота та щоденна рутина не передбачає хоч якихось навантажень, тоді вам варто взяти на озброєння цей комплекс вправ для красивої й здорової спини. Адже, як ми уже згадували, причина сутулості – малорухливий спосіб життя.
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Сет домашніх вправ підготував тренер Кирило Торос. Усе, що вам потрібно, – фітнес-килимок та 5 хвилин вільного часу. Тож зберігайте відео та дбайте про свою поставу.
Як виправити поставу: 3 щоденні вправи
- Підйом корпуса з поворотом тіла. Ляжте на живіт, заведіть руки за голову, підійміть верхню частину корпуса над підлогою та виконуйте повороти вправо та вліво: 16 повторень по 3 підходи.
- Підйом корпуса з заведенням рук. Ляжте на живіт, витягніть руки перед собою. Тоді підійміть корпус над підлогою та широкою амплітудою заведіть руки за спину, а потім поверніться у вихідне положення: 16 повторень по 3 підходи.
- Підйом рук та ніг. Ляжте на живіт, витягніть руки перед собою. Тоді підіймайте ліву руку одночасно з правою ногою і, навпаки, права рука – ліва нога: 16 повторень по 3 підходи.