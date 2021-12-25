Працюючи над тілом мрії, варто не обмежуватися лише виснажливими тренуваннями у залі, а важливо також не забувати й про легкі вправи, які допомагають покращити поставу. Тим більше, що для них не потрібно приділяти багато часу. А зважаючи, що у сьогоднішніх реаліях багато хто працює віддалено, ви можете позайматися кілька хвилин під час обідньої перерви.
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Фітнес-тренер Кирило Торос підготував три прості вправи для рівної спини, з якими ви точно впораєтеся. Спробуйте виконувати цей комплекс хоча б тиждень і ви помітите результат.
3 вправи для красивої постави
- Сядьте у позу лотоса біля стіни, притиснувши до неї голову плечі та спину. Широко підійміть руки над головою водіть ними вздовж стіни. Робіть 12 повторень.
- Станьте на коліно у положенні випаду, а таз притисніть до стіни. Намагайтеся рукою намалювати на стіні уявне коло. Виконуйте 12 разів.
- Станьте знову у положенні випаду, але на цей раз до стіни притисніть таз та одну руку. Розвертайте корпус, намагаючись другою рукою торкнутися стіни з іншої сторони. Робіть 12 повторень.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Сьогодні без хитрих та складних вправ, із цим впорається кожен. Розробимо наш плечовий пояс, розкриємо грудний відділ і приведемо у тонус м'язи спини. Спробуй виконувати ці вправи хоча б тиждень, і ти відчуєш різницю! У всьому важливою є регулярність.