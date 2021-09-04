Погодьтеся, не кожен може помітити власну сутулість, а контролювати положення спити впродовж усього робочого дня в офісі й зовсім складно. Проте над гарною поставою можна завжди попрацювати. Варто лише кілька хвилин на день приділяти спеціальному комплексу вправ. Головне – не лінуватися і не забувати виділяти час на тренування.

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Які вправи потрібно виконувати, щоб домогтися гарної постави

Тренерка Катя Качан підготувала сет вправ, які допоможуть покращити вашу поставу. Зберігайте відео та тренуйтеся разом з Ідеї 24!

Тренування для спини

  • Розведення зігнутих рук: 30 секунд;
  • Відведення і махи руками: 30 секунд;
  • Жим і розведення рук: 30 секунд;
  • Модифікований "супермен": 30 секунд;
  • Статичний "супермен": 30 секунд;
  • "Собака-птах": по 30 секунд на кожну сторону;
  • Статика: по 30 секунд на кожну сторону.

Приємного тренування!

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Текст публікації Каті Качан:

Тренування для гарної постави

Тренування складається з 7 вправ, дві з яких розділені на дві сторони. Ці вправи потрібно виконувати по 30-45 секунд. Відпочинок між вправами 10-15 секунд. Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Приємного тренування!