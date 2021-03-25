Завод CEDC International, який виготовляє легендарну Zubrowka, дбає про захист дикої природи. Він постійно інвестує значні кошти у збереження популяції зубрів у Біловезькій Пущі, рятуючи цих червонокнижних велетнів від зникнення. Чому тісний зв’язок із природою став основою філософії бренду та як зубри стали символом Zubrowka – читайте далі.

Настоянки Zubrowka виготовляються лише з натуральних витяжок із трави зубрівки та плодів, що ростуть в екологічно чистих лісах Біловезької Пущі. Цей унікальний лісовий комплекс, який розташований на території Польщі та Білорусі, перебуває під захистом ЮНЕСКО. Останні фрагменти первісних лісів на європейській низовині залишилися лише на цій території.

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Біловезька Пуща / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Саме тут збирають інгредієнти для настоянок Zubrowka. Збір відбувається лише традиційним способом – вручну. Такий підхід не шкодить природі, а також дає змогу ретельно добирати кожен компонент майбутнього напою.

Окрім багатої флори, фауна цих недоторканних лісів не менш різноманітна. Вона налічує близько 11 тисяч видів унікальних тварин, частина яких занесена до Червоної книги. З-поміж видів тварин, які проживають на цій території, найбільшими є біловезькі зубри.

Сучасники мамонтів

Європейський бізон, або біловезький зубр – це найбільший наземний ссавець Європи. Це підвид роду бізонів. Маса дорослого самця становить від 440 до 920 кілограмів. Довжина тулуба сягає 3 метрів, а висота – 188 сантиметрів. Тварини мають масивну голову, нахилену донизу.

На голові в зубрів є невеликі опуклі роги з піднятими догори кінчиками. У цих тварин могутня шия та сильні ноги. Зубри вкриті густою шерстю: спереду вона схожа на гриву, а на голові та лобі – на кучері. Хвіст у зубра короткий з густою китицею на кінчику.

Біловезький зубр / Фото Zubrowka

Влітку шерсть зубра має каштаново-бурий колір. Зимове ж забарвлення дещо темніше, а шерсть довша та більш кучерява, ніж влітку.

Зубри харчуються рослинами, молодими пагонами, листям та корою. Вони здатні проходити значну відстань у пошуках їжі. Зубри живуть стадами, які налічують від 5 до кількох десятків особин.

У зубрів спокійний характер, однак якщо вони відчують загрозу, то здатні розвинути швидкість до 60 кілометрів за годину та стрибати до 3 метрів у довжину.

Ці могутні тварини є окрасою Біловезької Пущі та головним символом бренду Zubrowka.

Збереження популяції зубрів

У 1538 році польський король Сигізмунд ІІІ видав закон, що передбачав захист лісів та тварин Біловезької Пущі. А згодом з'явилися перший лісовий статут та лісове господарство, метою створення якого було збереження видів та охорона території.

Утім, у 1919 році популяція зубрів опинилась на межі зникнення: усі дикі зубри були знищені. Уже у 1923 році була створена міжнародна асоціація, ціллю якої стало відновлення популяції зубрів.

З'ясувалося, що в неволі збереглось лише 52 зубри, що були розкидані по зоопарках та заповідниках Західної Європи. Відтоді розпочались активні дії для повернення та розведення цих тварин.

Розведення зубрів / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Сьогодні Польща та низка інших країн Європи застосовує усі необхідні методи, щоб зберегти популяцію зубрів. У 2018 році їхня чисельність значно зросла: у польській частині Біловезької Пущі налічувалось 1873 зубри (у 2000 році налічувалось лише 717 особин).

Для збереження виду було створено декілька ареалів проживання зубрів, щоб забезпечити генетичну різноманітність. Відтак польських зубрів регулярно переселяють в інші європейські країни. Лише за останні кілька років на ферми Іспанії, Чехії та Болгарії було відправлено понад 50 тварин.

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Пошук нових локацій для розведення та підготовка для переселення зубрів – це складна та відповідальна робота, яка потребує професійного підходу.

Польський лікеро-горілчаний завод CEDC, який виготовляє Zubrowka, також докладає всіх зусиль, щоб зберегти популяцію зубрів, щороку інвестуючи чималі кошти у розвиток заповідника.

Завдяки таким злагодженим діям статус зубра змінився з "перебуває у групі ризику" на "входить у групу вразливих видів".

Зубр – символ Zubrowka

Якщо Zubrowka – це символ гордості Польщі, то зубри – це символ Zubrowka.

Їх вважають одним із символів свободи та дикої природи. Жоден хижак не є загрозою для зубра. Величезний розмір і неабияка фізична сила та стійкість роблять його невразливим для хижаків. Дорослий самець зубра може сам здолати цілу зграю вовків.

Зубри – символ Zubrowkа / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Саме зображення зубра нанесене на етикетку бренду як символ справжності та природності продукту.

Його сила та витривалість відображають дух бренду, який століттями зберігає відданість власним традиціям, виготовляючи настоянки лише з добірних натуральних складників.

Zubrowka Bison Grass / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

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Zubrowka – це легендарний напій з характером, який донині зберіг свою автентичність. Завдяки цьому кожен з нас може відчути природний смак, що дійшов до нас крізь покоління. Відкрийте для себе кришталеву чистоту та первозданність напою, що дарує міць та енергію величних зубрів.

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