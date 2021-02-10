Сьогодні Zubrowka як якісний алкоголь із м'яким смаком та тонким ароматом знає, мабуть, кожен поціновувач алкогольних напоїв. Та чи знаєте ви, звідки бере свій початок історія створення легендарного напою, хто вперше вигадав рецепт, як збереглись традиції приготування напою та до чого тут Біловезька пуща та зубри?

Відкриваємо легенду створення легендарної Zubrowka, що знайшла своїх поціновувачів у більш ніж 70 країнах світу!

Історія Zubrowka

Перші згадки про Zubrowka з'явились ще у 14 столітті за часів правління польського короля Казимира ІІІ. Саме у цей період польські алхіміки почали активно застосовувати дистиляцію.

Напій, який переганяли двічі, а то й тричі, дуже цінувався. У такий спосіб готували настоянки на травах. У ті часи їх застосовували як ліки.

Такі настоянки високо цінувались серед польської знаті. Для їх зберігання відводили спеціальні приміщення у будинках, та рідко хто міг дозволити собі такий привілей.

Фото iStock

Багата природа польських земель зробила країну ідеальним середовищем для приготування настоянок.

Ремесло розвивалось, і поступово настоянки ставали все більш популярними. Згодом їх виготовлення вирішили перетворити на самостійне виробництво. Виробники використовували для створення настоянок книгу польського ботаніка Стефана Фаліміжа "Про трави та їхні властивості", яка була надрукована у 1534 році у Кракові.

Фото iStock

Видання налічувало близько 70 рецептів та детальних описів процесів дистиляції. Серед них містився також опис трав, які росли у Біловезькій Пущі. Цей лісовий масив розташований на кордоні Польщі та Білорусі. Прикметно, що саме Біловезька Пуща – єдиний природний об'єкт у Польщі, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Він був включений до Списку об'єктів Світової спадщини людства в 1992 році.

Біловезька Пуща / Фото Zubrowka

Серед інших незвичайних рослин там росте й трава зубрівка, якою харчуються зубри. Існує легенда, що саме ця рослина є джерелом сили та витривалості цих могутніх тварин, становлячи основу їхнього раціону.

Настоянка на зубрівці, яку назвали Zubrowka, отримала поширення як серед простих місцевих жителів, так й серед аристократів.

Фото Zubrowka

Ця рослина в обмежених кількостях покращує травлення та апетит, заспокоює, підвищує стійкість до інфекцій, призводить до зниження ваги, а також є потужним афродизіаком. До речі, її дотепер використовують у фармацевтиці.

Уже у 20 столітті виробництво Zubrowka розрослось до промислових масштабів. Перша згадка про торгівельну марку Zubrowka датується 1894 роком. А вже у 1953 році був створений офіційний рецепт настоянки, який розробив польський фахівець з виготовлення напоїв Ян Дубінські.

Історія Zubrowka налічує понад пів тисячоліття / Фото Zubrowka

Тоді й почали масово виробляти цей напій. Zubrowka, з її унікальним смаком та ароматом, на основі екологічно чистих інгредієнтів дуже подобалась людям, тому згодом її почали продавати не лише у межах країни, але й за кордоном.

Нині Zubrowka – один з найбільш успішних та впізнаваних брендів у світі, чия продукція експортується у понад 70 країн, зокрема у США, Велику Британію, Францію, Угорщину та Україну.

Відкриваючи легенду

Створення Zubrowka розпочинається зі збору рідкісної трави зубрівки у лісі. Збирають траву сім'ями двічі на рік. Лише збирачі знають, де саме росте зубрівка. Помітивши її серед інших трав, вони обережно зрізають стебло, щоб зберегти колір рослини.

Збирання трави зубрівки / Фото Zubrowka

Після того, як траву зібрано, її зберігають у спеціальних закритих приміщеннях.

Зберігання зубрівки / Фото Zubrowka

Нарешті, коли трава готова, її відправляють у сучасний лікеро-горілчаний завод CEDC International у місті Білосток (Польща), що межує з Біловезькою Пущею.

Саме там виготовляють Zubrowka з ароматної чистої есенції, яку отримують з унікального екстракту трави зубрівки.

Фото Zubrowka

Складний процес виготовлення однієї пляшки Zubrowka триває близько двох місяців. З відбірних сортів пшениці на заводі виробляють високоякісний спирт, який проходить шість етапів очистки.

CEDC International / Фото Zubrowka

Тоді його додають до витяжки із трави зубрівки. Отриманий напій заливають у бочки та залишають на деякий час, аби залишки осіли.

Фото Zubrowka

Після цього напій фільтрують до отримання потрібного кольору та смаку.

Фото Zubrowka

Насамкінець у кожну пляшку вручну вкладають одне стебло трави зубрів – як підтвердження аутентичності та природності продукту, а потім відбувається розлив.

Zubrowka – один із тих напоїв, які запам'ятовуються з першого ковтка. Тому, якщо ви ще не куштували Zubrowka, не втрачайте нагоду відкрити для себе легендарний продукт та відчути смак, що створений природою.

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