Zubrowka Bison Grass у 2020 році отримала найвищу нагороду, виборовши золото та титул The Vodka Master на престижному світовому конкурсі алкогольних напоїв The Spirits Business Vodka Masters. Детальніше про цю нагороду бренду – далі у нашому матеріалі.

У 2020 році легендарна Zubrowka Bison Grass здобула видатну відзнаку на міжнародному конкурсі The Spirits Business Vodka Masters, а міжнародні експерти відзначили унікальний м'який смак та аромат напою.

Це цікаво Відкриваючи легенду: історія бренду Zubrowka, тривалістю у пів тисячоліття

The Spirits Business Vodka Masters – золота медаль та титул The Vodka Master

The Spirits Business Vodka Masters – це престижний світовий конкурс алкогольних напоїв, на якому вже 13 років поспіль виробники з усього світу змагаються за міжнародне визнання якості продукту найвищими професіоналами алкогольного світу.

Спеціалізований британський журнал The Spirits Business щороку проводить конкурс The Global Vodka Masters, який є частиною глобального конкурсу The Spirits Masters.

Конкурс проходить у вигляді сліпої дегустації. Його очолює спеціально підібране журі, до складу якого входять провідні експерти алкогольної галузі, професійні дегустатори, ресторатори, представники готельного бізнесу та журналісти.

Спеціалісти розподіляють алкогольні напої по категоріях, у яких вони й конкурують:

горілчана база (жито, пшениця тощо);

виробництво (витримана в дубовій бочці, органічна, настояна тощо);

сегменти (стандартний, преміум тощо);

походження;

маркетингова кампанія;

дизайн.

Під час дегустації оцінюється зовнішній вигляд, смак, аромат та збалансованість напою. У 2020 році боротьба за золоту медаль була ще більш запеклою, адже всього на конкурс надійшло 83 заявки від 38 виробників алкоголю.

За результатами конкурсу The Spirits Business Vodka Masters 2020 Zubrowka Bison Grass отримала найвищу нагороду, виборовши золото та титул The Vodka Master.

Нагороди Zubrowka 2020 / Фото Zubrowka

Слід зазначити, що Zubrowka вже неодноразово здобувала нагороди та титули на цьому конкурсі:

у 2019 році Zubrowka Bison Grass здобула "золото", а Zubrowka Biala – "срібло" у категорії преміальних горілок.

Золота та срібна медалi 2019 року / Фото Zubrowka

у 2018 році Zubrowka Biala – золота медаль у категоріях м'яких і преміальних горілок, Zubrowka Bison Grass – срібна медаль у категорії настоянок.

Золота та срібна медалі 2018 року / Фото Zubrowka

у 2016 році Zubrowka Bison Grass здобула медаль та статус "Майстер" у категорії преміальних горілок.

Медаль та статус "Майстер" / Фото Zubrowka

Zubrowka – один із тих успішних брендів, які ніколи не зупиняються на досягнутому. Вона належить до найбільш титулованих напоїв у своїй категорії, що підтверджено безліччю міжнародних нагород, кількість яких щороку зростає. Сьогодні експорт продукції Zubrowka відбувається у більш ніж 80 країн. Zubrowka визнана найпопулярнішим польським брендом горілки у світовому рейтингу продажів.

У щорічному рейтингу Shanken's IMPACT Zubrowka посідає третє місце серед світових брендів горілки, поступаючись лише таким торговельним маркам, як Smirnoff та Absolut.

Секрет успіху Zubrowka криється у вірності традиціям створення, що сягають своїм корінням XIV сторіччя, грунтуються на засадах високих вимог до якості продукту, шани до природних компонентів та крафтовості. Для створення Zubrowka використовують пшеничні спирти найвищої якості власного виробництва, натуральні екстракти трав, лісових ягід, які ростуть в екологічно чистих лісах Біловезької пущі. Так народжується бездоганна якість, довершений м'який смак та багатогранний аромат напоїв, які продовжують підкорювати як простих споживачів, так й світових експертів в алкогольній галузі.