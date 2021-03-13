Сьогодні люди частіше дотримуються здорового способу життя, віддають перевагу натуральній продукції без штучних ароматизаторів та барвників, піклуються про власне здоров'я та готові інвестувати в якість свого життя та оточення. Це стосується й алкоголю: у всьому світі зростає попит на природність та якість міцних напоїв. Як вибрати натуральний алкоголь – читайте у нашому матеріалі.

Сучасні алкогольні тренди

Зараз споживачі ретельно ставляться до вибору продуктів харчування, адже дбають про власне здоров'я та навколишнє середовище, тому екологічність та натуральність споживчого кошика відіграє чи не найважливішу роль.

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Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Ці зміни торкнулись й алкогольної галузі. Європейський та американський ринки алкогольних напоїв перебувають на етапі трансформації, адже уподобання споживачів кардинально змінюються:

зростає популярність міцних напоїв (як-от джину, віскі та горілки)

споживачі частіше орієнтуються на автентичність та походження напою

горілка без цукру – нова тенденція

цікавість до незвичних форматів та концепцій

глобальний тренд на натуральність

споживачі частіше обирають не кількість, а якість

Відтак, обираючи між натуральною настоянкою без штучних ароматизаторів та "хімічним" коктейлем за принципом "чим солодше, тим краще", споживач частіше схиляється до першого.

У зв'язку з цим виникає логічне запитання: а чи може алкоголь бути справді натуральним та екологічно чистим?

Екологічно чистий алкоголь / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Що таке екологічна, натуральна та органічна продукція

Насамперед слід з'ясувати, у чому відмінність між натуральним продуктом, органічним та екологічно чистим.

Натуральний – це той продукт, у виробництві якого не застосовувались синтетичні ароматизатори чи ідентичні до натуральних, штучні барвники, консерванти та інші хімічні домішки.

– це той продукт, у виробництві якого не застосовувались синтетичні ароматизатори чи ідентичні до натуральних, штучні барвники, консерванти та інші хімічні домішки. Екологічно чистий – продукт, процес виробництва якого був екологічним, тобто не мав негативного впливу на навколишнє середовище.

– продукт, процес виробництва якого був екологічним, тобто не мав негативного впливу на навколишнє середовище. Органічний – продукт, виготовлений без синтетичних пестицидів, ГМО, мінеральних добрив, штучних ароматизаторів, фарбників та консервантів.

Zubrowka – екотрадиції, яким понад 700 років

Світові виробники алкогольних напоїв роблять усе можливе, щоб залишатись конкурентоспроможними: підвищують стандарти виробництва, впроваджують інновації, експериментують з бочками, застосовують нові методи дистиляції та використовують натуральну та органічну рослинну сировину. Усе для того, щоб відповідати вимогам сучасності.

Наприклад, відомий польський алкогольний бренд Zubrowka пропонує своїм споживачам широкий асортимент натуральних настоянок, що виготовляються з есенцій трав, ягід, прянощів та квітів. Усі інгредієнти збирають вручну в недоторканних лісах Біловезької Пущі.

Усі інгредієнти для Zubrowka збирають вручну / Фото Zubrowka

Біловезька Пуща – це унікальний заповідник, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Сюди рідко ступає нога людини. Флора та фауна цих лісів дуже багата й різноманітна. Найбільшою окрасою та символом природи заповідника є зубри. Ці велетні занесені до Європейського Червоного списку.

Основа харчування могутніх зубрів – зубрівка, незвичайна ароматна рослина, яка здавна цінується за лікувальні властивості. Ще у далекому XIV столітті з неї виготовляли настоянку, що продавалась у польських аптеках. Відтоді крафтове ремесло поступово оформилось у потужний алкогольний бренд. Однак давні традиції створення напою продовжують жити навіть у XXI столітті.

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Саме тут, у Біловезькій Пущі, збирають необхідні трави та ягоди, з яких виготовляють ароматні есенції:

Zubrowka Zlota / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Спирти для настоянок Zubrowka отримують з відбірних сортів пшеничного зерна. Вони проходять кілька етапів очищення через ректифікаційні колони.

Також у Біловезькій Пущі добувають із надр кришталево чисту воду, яка природно демінералізувалась.

Бездоганно чистий спирт та артезіанську воду додають до настояних у дубових бочках есенцій.

Усі процеси виготовлення Zubrowka відбуваються з дотриманням найвищих стандартів виробництва та контролю якості.

У кожну пляшку Zubrowka вручну вкладають стебло трави зубрів – як символ справжності та якості продукту.

Традиційний спосіб збору без шкоди для довкілля, використання найкращих природних складників та дотримання найвищих стандартів виготовлення робить Zubrowka справді унікальним брендом, багаторічному досвіду якого довіряють у всьому світі.

Zubrowka довіряють у всьому світі / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Щодня Zubrowka експортують у понад 80 країн світу. Це третій у світі алкогольний бренд, який щороку здобуває найвищі нагороди на престижних міжнародних конкурсах. Її смак та аромат відзначають найкращі експерти в алкогольній галузі, серед яких професійні дегустатори, ресторатори та представники готельного бізнесу.

Zubrowka – це міцний алкогольний напій на основі лише найкращих природних компонентів, що робить його справді неперевершеним та унікальним. Його висока якість та природність відповідають глобальним трендам на натуральність алкоголю, а традиції збору та високі стандарти виробництва підтверджують екологічність напою.

Якщо ви у пошуках чогось справжнього, обирайте неповторний смак настоянок Zubrowka на основі екологічно чистих натуральних есенцій.

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