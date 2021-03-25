Завод CEDC International, который производит легендарную Zubrowka, заботится о защите дикой природы. Он постоянно инвестирует значительные средства в сохранение популяции зубров в Беловежской Пуще, спасая этих краснокнижных животных от исчезновения. Почему тесная связь с природой стала основой философии бренда и как зубры стали символом Zubrowka – читайте далее.

Настойки Zubrowka изготавливаются только из натуральных вытяжек из травы зубровки и плодов, произрастающих в экологически чистых лесах Беловежской Пущи. Этот уникальный лесной комплекс, который расположен на территории Польши и Беларуси, находится под защитой ЮНЕСКО. Последние фрагменты первобытных лесов на европейской низменности остались лишь на этой территории.

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Беловежск​ая Пуща / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Именно здесь собирают ингредиенты для настоек Zubrowka. Сбор происходит лишь традиционным способом – вручную. Такой подход не вредит природе, а также позволяет тщательно подбирать каждый компонент будущего напитка.

Помимо богатой флоры, фауна этих неприкасаемых лесов не менее разнообразна. Она насчитывает около 11 тысяч видов уникальных животных, часть которых занесена в Красную книгу. Среди видов животных, проживающих на этой территории, крупнейшими являются беловежские зубры.

Современники мамонтов

Европейский бизон, или беловежский зубр – это крупнейшее наземное млекопитающее Европы. Это подвид рода бизонов. Масса взрослого самца составляет от 440 до 920 килограммов. Длина туловища достигает 3 метров, а высота – 188 сантиметров. Животные имеют массивную голову, наклоненную книзу.

На голове у зубров имеются небольшие выпуклые рога с поднятыми кверху кончиками. У этих животных могучая шея и сильные ноги. Зубры покрыты густой шерстью: спереди она похожа на гриву, а на голове и лбу – на кудри. Хвост у зубра короткий с густой кистью на кончике.

Беловежский зубр / Фото Zubrowka

Летом шерсть зубра имеет каштаново-бурый цвет. Зимняя же окраска несколько темнее, а шерсть длиннее и кудрявее, чем летом.

Зубры питаются растениями, молодыми побегами, листьями и корой. Они способны проходить значительное расстояние в поисках пищи. Зубры живут стадами, которые насчитывают от 5 до нескольких десятков особей.

У зубров спокойный характер, однако если они почувствуют угрозу, то способны развить скорость до 60 километров в час и прыгать до 3 метров в длину.

Эти могучие животные являются украшением Беловежской пущи и главным символом бренда Zubrowka.

Сохранение популяции зубров

В 1538 году польский король Сигизмунд III издал закон, предусматривающий защиту лесов и животных Беловежской Пущи. А позже появились первый лесной устав и лесное хозяйство, целью создания которого было сохранение видов и охрана территории.

Впрочем, в 1919 году популяция зубров оказалась на грани исчезновения: все дикие зубры были уничтожены. Уже в 1923 году была создана Международная ассоциация, целью которой стало восстановление популяции зубров.

Выяснилось, что в неволе сохранилось лишь 52 зубра, которые были разбросаны по зоопаркам и заповедникам Западной Европы. С тех пор начались активные действия для возвращения и разведения этих животных.

Разведение зубров / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Сегодня Польша и ряд других стран Европы применяет все необходимые методы, чтобы сохранить популяцию зубров. В 2018 году их численность значительно возросла: в польской части Беловежской пущи насчитывалось 1873 зубра (в 2000 году насчитывалось лишь 717 особей).

Для сохранения вида было создано несколько ареалов обитания зубров, чтобы обеспечить генетическое разнообразие. Поэтому польских зубров регулярно переселяют в другие европейские страны. Только за последние несколько лет на фермы Испании, Чехии и Болгарии было отправлено более 50 животных.

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Поиск новых локаций для разведения и подготовка для переселения зубров – это сложная и ответственная работа, которая требует профессионального подхода.

Польский ликеро-водочный завод CEDC, который производит Zubrowka, также прилагает все усилия, чтобы сохранить популяцию зубров, ежегодно инвестируя немалые средства в развитие заповедника.

Благодаря таким слаженным действиям статус зубра изменился с "находящийся в группе риска" на "входящий в группу уязвимых видов".

Зубр – символ Zubrowka

Если Zubrowka – это символ гордости Польши, то зубры – это символ Zubrowka.

Их считают одним из символов свободы и дикой природы. Ни один хищник не является угрозой для зубра. Огромный размер, незаурядная физическая сила и стойкость делают его неуязвимым для хищников. Взрослый самец зубра может сам одолеть целую стаю волков.

Зубры – символ Zubrowkа / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Именно изображение зубра нанесено на этикетку бренда как символ подлинности и естественности продукта.

Его сила и выносливость отражают дух бренда, который веками сохраняет приверженность своим традициям, производя настойки только из отборных натуральных компонентов.

Zubrowka Bison Grass / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

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Zubrowka – это легендарный напиток с характером, который по сей день сохранил свою аутентичность. Благодаря этому каждый из нас может почувствовать естественный вкус, дошедший до нас сквозь поколения. Откройте для себя кристальную чистоту и первозданность напитка, дарящего мощь и энергию величественных зубров.

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