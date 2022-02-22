Як весело провести час із дітьми вдома та без жодних витрат: чек-лист
22 лютого 2022 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:zen habits
Щоб провести час з дітьми весело, не завжди треба витрачати багато грошей. Достатньо лише скористатися кількома ідеями з чарівного списку розваг.
Цей чек-лист стане вам у пригоді тоді, коли у вас зовсім не залишиться ідей для розваг із дітьми. Не зволікайте та організуйте веселощі вдома вже цих вихідних.
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Чек-лист із розвагами для сім'ї вдома
- Організуйте читацький марафон.
- Пишіть історії разом.
- Грайте цікаві ігри з м'ячем.
- Малюйте разом.
- Створіть форт у своїй вітальні з ковдр або картонних коробок.
- Грайте в настільні ігри.
- Грайте в хованки.
- Влаштуйте бій подушками.
Як гарно провести час із дітьми / Фото Unsplash
- Розповідайте історії.
- Складайте лабіринти або головоломки та розгадуйте по черзі.
- Спечіть печиво разом.
- Запишіть мініфільм за допомогою відеокамери та комп'ютера.
- Зробіть ігрове тісто з нуля.
- Готуйте домашню піцу.
- Розфарбуйте або прикрасьте дитячу кімнату.
- Приготуйте молочні коктейлі.
Діти обожнюють молочні коктейлі з орео / Фото Unsplash
- Створіть сімейну книгу з інформацією та малюнками про кожного члена сім'ї.
- Організуйте маленьку вечірку з танцями.
- Напишіть п'єсу та виступайте перед іншими членами сім'ї.
- Навчіться жонглювати.
- Зробіть паперові літачки та влаштуйте змагання з польотів.