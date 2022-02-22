Як весело провести час із дітьми вдома та без жодних витрат: чек-лист

Щоб провести час з дітьми весело, не завжди треба витрачати багато грошей. Достатньо лише скористатися кількома ідеями з чарівного списку розваг.

Цей чек-лист стане вам у пригоді тоді, коли у вас зовсім не залишиться ідей для розваг із дітьми. Не зволікайте та організуйте веселощі вдома вже цих вихідних.

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Чек-лист із розвагами для сім'ї вдома

Організуйте читацький марафон.

Пишіть історії разом.

Грайте цікаві ігри з м'ячем.

Малюйте разом.

Створіть форт у своїй вітальні з ковдр або картонних коробок.

Грайте в настільні ігри.

Грайте в хованки.

Влаштуйте бій подушками.



Як гарно провести час із дітьми / Фото Unsplash

Розповідайте історії.

Складайте лабіринти або головоломки та розгадуйте по черзі.

Спечіть печиво разом.

Запишіть мініфільм за допомогою відеокамери та комп'ютера.

Зробіть ігрове тісто з нуля.

Готуйте домашню піцу.

Розфарбуйте або прикрасьте дитячу кімнату.

Приготуйте молочні коктейлі.



Діти обожнюють молочні коктейлі з орео / Фото Unsplash

Створіть сімейну книгу з інформацією та малюнками про кожного члена сім'ї.

Організуйте маленьку вечірку з танцями.

Напишіть п'єсу та виступайте перед іншими членами сім'ї.

Навчіться жонглювати.

Зробіть паперові літачки та влаштуйте змагання з польотів.

Не знаєте, чим зайнятись на вихідних? Приготуйте смачний попкорн, кличте друзів на кіновечір та дивіться фільми у бездоганній якості на– з таким комбо ви точно не занудьгуєте.