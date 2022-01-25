Пропонуємо легкий і цікавий спосіб створити власний альбом, використовуючи лише картон, папір з візерунками та декоративну стрічку.
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Як створити сімейний мініальбом з нуля
Приладдя:
- 1 лист крафт-картону 12×12;
- шматки крафт-картону;
- 12 шматочків паперу для візерунків (принаймні розміром 4×6);
- декоративна стрічка;
- клей;
- тример для паперу.
Крок 1
Використовуючи обрізувач для паперу, розріжте картон розміром 12×12 на шість частин 4x6, а потім виріжте п'ять смужок розміром 4x1.
Створюємо альбом / Фото make and takes
Крок 2
Складіть менші смужки навпіл уздовж, щоб вийшли "петлі". Ви будете використовувати їх, щоб з'єднати сторінки альбому.
Сімейний альбом своїми руками / Фото make and takes
Крок 3
Нанесіть клей на край однієї сторінки та на верхню частину петлі. Потім додайте ще одну сторінку зверху. Продовжуйте, додаючи петлі та сторінки, поки не створите фотокнигу.
Альбом з підручних матеріалів / Фото make and takes
Сімейний фотоальбом власноруч / Фото make and takes
Крок 4
Час додати трохи кольору та візерунків! Виріжте 12 шматків паперу з візерунком розміром 3,75 x 5,75. Починаючи з передньої частини книги, заклеюйте всі крафт-сторінки папером з візерунком.
Наклейте кольоровий папір в середину / Фото make and takes
Крок 5
Відріжте шматок декоративної стрічки або скотчу розміром 10 сантиметрів. Використовуйте його для покриття палітурки.
Завершіть палітурку / Фото make and takes
Готово! Тепер ви можете прикрасити обкладинку та заповнити альбом своїми фотографіями. Задокументувати можна, наприклад, зиму 2022 року.
Альбом із сімейними фото / Світлина make and takes