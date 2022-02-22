Этот чек-лист пригодится вам, когда у вас совсем не останется идей для развлечений с детьми. Не медлите и организуйте веселье дома уже в эти выходные.
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Чек-лист с развлечениями для семьи на дому
- Организуйте читательский марафон.
- Пишите истории вместе.
- Играйте интересные игры с мячом.
- Рисуйте вместе.
- Создайте форт в своей гостиной из одеял или картонных коробок.
- Играйте в настольные игры.
- Играйте в прятки.
- Устройте сражение подушками.
Как хорошо провести время с детьми / Фото Unsplash
- Рассказывайте истории.
- Сочиняйте лабиринты или головоломки и разгадывайте поочередно.
- Испечите печенье вместе.
- Запишите мини-фильм с помощью видеокамеры и компьютера.
- Сделайте игровое тесто с нуля.
- Готовьте домашнюю пиццу.
- Раскрасьте или украсьте детскую.
- Приготовьте молочные коктейли.
Дети обожают молочные коктейли с орео / Фото Unsplash
- Создайте семейную книгу с информацией и рисунками о каждом члене семьи.
- Организуйте маленькую вечеринку с танцами.
- Напишите пьесу и выступайте перед другими членами семьи.
- Научитесь жонглировать.
- Сделайте бумажные самолетики и устройте соревнования по полетам.