Этот чек-лист пригодится вам, когда у вас совсем не останется идей для развлечений с детьми. Не медлите и организуйте веселье дома уже в эти выходные.

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Чек-лист с развлечениями для семьи на дому

Организуйте читательский марафон.

Пишите истории вместе.

Играйте интересные игры с мячом .

Рисуйте вместе.

Создайте форт в своей гостиной из одеял или картонных коробок.

Играйте в настольные игры.

Играйте в прятки.

Устройте сражение подушками.



Как хорошо провести время с детьми / Фото Unsplash

Рассказывайте истории.

Сочиняйте лабиринты или головоломки и разгадывайте поочередно.

Испечите печенье вместе.

Запишите мини-фильм с помощью видеокамеры и компьютера.

Сделайте игровое тесто с нуля .

Готовьте домашнюю пиццу.

Раскрасьте или украсьте детскую.

Приготовьте молочные коктейли.



Дети обожают молочные коктейли с орео / Фото Unsplash

Создайте семейную книгу с информацией и рисунками о каждом члене семьи.

Организуйте маленькую вечеринку с танцами.

Напишите пьесу и выступайте перед другими членами семьи.

Научитесь жонглировать.

Сделайте бумажные самолетики и устройте соревнования по полетам.