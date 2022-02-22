Цей чек-лист стане вам у пригоді тоді, коли у вас зовсім не залишиться ідей для розваг із дітьми. Не зволікайте та організуйте веселощі вдома вже цих вихідних.

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Чек-лист із розвагами для сім'ї вдома

  • Організуйте читацький марафон.
  • Пишіть історії разом.
  • Грайте цікаві ігри з м'ячем.
  • Малюйте разом.
  • Створіть форт у своїй вітальні з ковдр або картонних коробок.
  • Грайте в настільні ігри.
  • Грайте в хованки.
  • Влаштуйте бій подушками.

Ідеї Надихайся
Як гарно провести час із дітьми / Фото Unsplash

  • Розповідайте історії.
  • Складайте лабіринти або головоломки та розгадуйте по черзі.
  • Спечіть печиво разом.
  • Запишіть мініфільм за допомогою відеокамери та комп'ютера.
  • Зробіть ігрове тісто з нуля.
  • Готуйте домашню піцу.
  • Розфарбуйте або прикрасьте дитячу кімнату.
  • Приготуйте молочні коктейлі.

Ідеї Надихайся
Діти обожнюють молочні коктейлі з орео / Фото Unsplash

  • Створіть сімейну книгу з інформацією та малюнками про кожного члена сім'ї.
  • Організуйте маленьку вечірку з танцями.
  • Напишіть п'єсу та виступайте перед іншими членами сім'ї.
  • Навчіться жонглювати.
  • Зробіть паперові літачки та влаштуйте змагання з польотів.