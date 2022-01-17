Всі ці рецепти пластиліну призначені для дітей віком від 2 років. Інструкції з виготовлення читайте у матеріалі.

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Гумовий ігровий пластилін

2 склянки харчової соди;

пів склянки води;

1 склянка кукурудзяного крохмалю;

харчовий барвник (за бажанням).

Змішайте інгредієнти в мисці виделкою до однорідності. За бажанням додайте харчовий барвник. Варіть в каструлі на середньому вогні до загустіння. Викладіть на тарілку або вощений папір і залиште охолонути. Гумове ігрове тісто дійсне 2 тижні, якщо його зберігати в герметичній місткості в холодильнику.

Овочевий пластилін

Це ігрове тісто фарбують овочевим соком замість харчового барвника. Ви можете використовувати буряк для рожевого, шпинат для зеленого, а моркву для помаранчевого кольорів. Процідіть кухонний сік перед використанням.

1 склянка борошна;

пів склянки солі;

2 столові ложки крему від зубного каменю;

2 столові ложки олії;

1 склянка води;

буряковий, шпинатний або морквяний сік.

У мисці змішайте борошно, сіль, крем та олію. Повільно влийте воду в суміш. Обережно готуйте в каструлі на середньому вогні, помішуючи, поки тісто не стане густим. Потім викладіть його на вощений папір і залиште охолонути.

Вимішуйте тісто руками, поки не отримаєте потрібну консистенцію. Розділіть його на невеликі кульки і додайте кілька крапель овочевого соку. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть у поліетиленовий пакет для зберігання продуктів у холодильник для зберігання.

Пластилін з вівсяних пластівців

1 склянка борошна;

2 склянки вівсяних пластівців;

1 склянка води.

З'єднайте в мисці борошно і вівсянку. Поступово влийте воду. Перемішайте до однорідності і додайте харчовий барвник, якщо хочете.