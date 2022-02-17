Класичні ігри з м'ячем для дітей не вимагають багато обладнання і зазвичай не потребують певної кількості гравців. Батьки обов'язково мають брати участь в іграх. Бабусі й дідусі можуть бути посередниками і коригувати правила для дітей різного віку.

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"Триматися якомога далі"

Це гра з м'ячем для трьох людей. Двоє гравців стають в заздалегідь визначених зонах і кидають м'яч вперед-назад одне одному. У той час третій гравець стоїть посередині, намагаючись його зловити.

Коли середній гравець ловить м'яч, він міняється місцями з тим, хто необережно кинув йому м'яч. У цій грі немає переможців і переможених, тому вона може тривати до тих пір, поки гравцям не набридне.

"Скажи і впіймай"

Перед кожною грою учасники обирають певну тематику та стають в коло. М'яч кидають між собою випадковим чином, і кожен повинен сказати щось із узгодженої категорії, перш ніж зловити м'яч.

Наприклад, якщо гравці вибирають тварин, то вони повинні вимовити назву тварини, перш ніж зловити м'яч. Якщо вони не встигають або пропускають м'яч, то вибувають з гри. Останній гравець, що залишився, – переможець. Це хороша гра для дітей молодшого шкільного віку, оскільки вона не є надто важкою.



Ігри з м'ячем / Фото Westend61

"Вниз-вниз"

Гравці стають у коло і кидають м'яч між собою. Роблять це випадковим чином, щоб гравці не могли передбачити, коли вони отримають його.

Гравець, який пропустив м'яч перший раз, повинен опуститися на одне коліно. Під час другого промаху він стає на обидва коліна. Третій промах вимагає відведення однієї руки за спину. Четвертий промах означає, що гравець вибув. Однак, якщо гравець вдало спіймав м'яч, то він може зробити крок вперед.

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