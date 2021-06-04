Електросамокати – це новий тренд, який у час пандемії набирає все більших обертів. Його також називають транспортом останньої милі: в умовах великого міста водій, не доїхавши до пункту призначення через відсутність місця для паркування, бере електросамокат і проїжджає на ньому решту шляху.

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Компанія Bird стала першою в США надавати послугу з прокату електричних скутерів. В Україні також стає популярною оренда таких гаджетів. Тож якщо ви давно хотіли спробувати, Ідеї 24 знайомлять вас з короткою інструкцією.

Як орендувати електросамокат



Завантажуй додаток / Фото Unsplash

Перш за все, необхідно завантажити застосунок сервісу оренди електросамокатів. Його можна знайти в App Store або Google Play. Щоб оплатити поїздку, необхідно додати безготівковий спосіб оплати в додатку. А далі – скануйте QR-код, який розташований на кермі, і готово. Для того, щоб розпочати поїздку, достатньо просто відштовхнутись і самокат рушить.

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Їздити можна на орендованому транспорті всюди, але паркуватись та залишати самокат – лише у визначених зонах. З ними ви можете ознайомитись у додатку.

Подбайте про те, щоб залишити транспорт у безпечному місці, де він не перекриватиме доріжок і не заважатиме іншим учасникам дорожнього руху. Після того, як ви добрались до пункту призначення, натискайте "Завершити поїздку" в застосунку. Оплата за оренду буде знята автоматично з вашої картки.

Як кататись на електросамокаті



Катайся на велодоріжках / Фото Unsplash

Питання їзди на електросамокаті в Україні практично жодним чином не регулюється. Тож поки немає визначених правил для цих учасників дорожнього руху. Наразі до другого читання готується законопроєкт № 3023, який мав би запровадити правове регулювання для користувачів персонального легкого електротранспорту.

У багатьох європейських країнах рух електросамокатів прирівнюють до велосипедів. Відтак люди на електросамокатах можуть користуватись велодоріжками. Водночас досвідчені райдери можуть їздити по дорозі.

Важливо! Якщо ви їздите на дорозі, не забувайте позначити себе світловідбивними елементами, ліхтарями й показувати усі маневри.

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З повною батареєю ви можете проїхати приблизно 30 кілометрів. Швидкість орендованих електросамокатів – від 15 до 25 км/год. Для порівняння – середня швидкість пішохода 4 – 5 км/год. У приватних електросамокатах власник самостійно встановлює обмеження швидкості. За спостереженнями, вона може сягати 40 – 60 км/год.

Щодо вікових обмежень: зазвичай сервіс дозволений тільки для осіб, яким виповнилось 18 років.

Переваги та недоліки електросамокатів



Електросамокат: зручно та мобільно / Фото Unsplash

Користувачка електросамокату Анастасія Нечипоренко у матеріалі Техно 24 серед переваг цього гаджету виділяє прохідність, адже він дозволяє безперешкодно добратись у будь-яку точку міста. Також у списку компактність, екологічність та доступність.

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Попри численні переваги, електричний самокат має і недоліки:

Це сезонний транспорт, який не підійде для холодної пори року чи дощової погоди.

Якщо для міста швидкість цього транспорту цілком достатня, то на далекі дистанції на ньому не заїдеш.

Подекуди погана якість доріг буде неабияк ускладнювати рух.

Легкий персональний транспорт лише починає розвиватися в Україні. Ще кілька років тому електросамокати на наших дорогах виглядали дивно. Проте, сьогодні такий вид транспорту стає все популярнішим. Він мобільний та нескладний в експлуатації.

"Наше завдання зараз – пояснити, як самим користувачам, так і всьому суспільству, чому легкий персональний транспорт – це добре. Формувати культуру взаємодії, створювати правила та інфраструктуру для того, щоби цей транспорт поширювався. Бо за ним майбутнє", – ділиться з BBC співголова громадської організації "Велодень Київ" та ініціаторка створення руху легкого персонального транспорту Анна Даниленко.