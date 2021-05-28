У нашій добірці 5 найцікавіших та найвідоміших мотоциклів, які облаштовувалися в армійських підрозділах в той чи інший період.

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1. Harley-Davidson WLA 42

Мотоцикли WLA отримали серійний номер 42 завдяки року, коли відбувся масовий запуск моделі. Військовий варіант було створено на основі "мирного" попередника WL. Оскільки воєнний час диктував свої правила, то WLA 42 було підлаштовано під відповідні умови. Зокрема, Harley-Davidson WLA 42 мав колір хакі, потужний багажник для перевезення радіостанції, патронний ящик, чохол для автомата "Томпсона", а також фари зі світломаскуванням.

При масі близько 220 кілограмів, цей мотоцикл міг везти на собі понад сотню кілограмів. На рівній дорозі цей Harley-Davidson розганявся до 115 км / год.

Під час війни ці мотоцикли масово поставляли в Радянський Союз по ленд-лізу. Приблизно було отримано понад 50 тисяч екземплярів.

Harley-Davidson WLA 42 / Фото Autocart

2. Norton WD16H

Norton 16H найактивніше випускали в період з 1911 по 1954 рік в різних модифікаціях. Компанія була головним постачальником мотоциклів в британській армії під час Другої світової війни. Загалом було випущено майже сто тисяч екземплярів.

З кожним роком модель вдосконалювали й уже в 1935 році світу була представлена вдосконалена версія Norton WD16H, який важив 176 кілограмів і міг розганятися до 110 кілометрів за годину.

Відреставрований Norton 16H 1939 року / Фото Yesterdays

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3. Cushman Model 53

Проста і компактна конструкція цього моторолера задумувалася для того, щоб десантувати її з парашутом в місцях проведення операцій армією США.

За період Другої світової війни було випущено приблизно 5 тисяч екземплярів.

Слабкий двигун, який видавав лише 4,6 кінських сил був не достатньо потужним для того, щоб використовувати Cushman Model 53 в інших потребах, окрім як армійських шоу та виставках.

Існує легенда, що перший Cushman зібрав військовий аеродрому з непотрібних запчастин від літаків.

Cushman Model 53 / Фото Wofmd

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4. BMW R71

Важкий мотоцикл, який виготовляла німецька фірма з 1938 по 1941 рік для озброєння Вермахту. Експлуатували дану модель здебільшого з боковим причепом. Загалом було випущено 3458 екземплярів.

Модель BMW R71 без ліцензії було повністю скопійовано Радянським Союзом і випущено у 1941 році під маркою М-72.

BMW R71 / Фото espirituracer

5. Vespa 150 TAP

Армійський моторолер було створено в 1956 році компанією ACMA, яка займала виготовленням автомобілів та мотоциклів для французьких повітрянодесантних військ.

Такий варіант мобільної артилерії вважався надзвичайно практичним, адже військові могли зробити вистріл одразу після зупинки.

Моторолер не мав ніякої броні, але виділявся посиленою рамою. Його було розраховано на невелику вагу, легкість десантування та високу швидкість пересування.

Vespa 150 TAP / Фото Zonwar