Ми виділи 10 найважливіших правил, які будуть корисні й мотоциклістам, і байкерам. Обов'язково зберігайте собі ті, які читаєте вперше.

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1. Розраховуйте сили й будуйте свій маршрут, враховуючи їх

Якщо ви не маєте досвіду поїздок на відстань понад 500 кілометрів, краще не плануйте тривалі поїздки одразу. Потрібно поступово збільшувати кілометраж поїздок, а не одразу вмикати максималізм.

Також зауважте, що навіть якщо ви уже долали великі відстані, плануючи поїздку на тривалий час, з кожним днем пробіг зменшуватиметься і це передбачувано та логічно.

Під час поїздки розраховуйте свої сили / Фото Unsplash

2. Забудьте про шалені швидкості

Шалені швидкості й поїздки на великі дистанції не мають нічого спільного між собою. Головне – стабільність. Стабільний та досвідчений байкер зможе проїхати значно більшу дистанцію на середніх швидкостях, розглядаючи при цьому краєвиди. А недосвідчений мотоцикліст стомиться одразу через декілька кілометрів на великих швидкостях.

3. Не варто брати в дорогу "енергетики"

Якщо відчуваєте втому або страшенно хочете спати, краще зупиніться та відпочиньте. Енергетичні напої чи пігулки у таких випадках мають короткотривалу дію, а це може призвести до сумних наслідків.

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4. Розумно складайте всі речі

Готуючись до поїздки, складайте речі так, щоб зверху лежало те, що може знадобиться у будь-яку секунду. Якщо в потрібний момент під рукою не буде карти, ліхтарика, капель для очей чи інших предметів, це може роздратувати вас, збити або спровокувати розгубленість. Як результат – непередбачувані ситуації.

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5. Підготуйте свій мотоцикл

Перед тим, як вирушати у подорож, обов'язково треба перевірити залізного коня, за потреби поремонтувати, замінити деякі деталі. Це допоможе у поїздці зекономити час на пошуках сервісних центрів, а також уникнути ДТП. Але дуже важливо перед далекими відстанями випробувати нові деталі.

Перед поїздкою обстежте свій байк / Фото Pexels

6. Збережіть номер евакуатора

Ніхто не застрахований від падінь. Але найгірше, що може статися в такій ситуації – залишитися без допомоги. Саме тому перед виїздом варто обов'язково зберегти номер евакуатора, послуги якого досить часто надають страхові компанії. Застрахуйте свій байк і так зможете зекономити час на пошуки номерів СТО під час поїздки.

7. Навчіться зупинятися, щоб їхати швидше

Перед поїздкою важливо зрозуміти, як працює ваш внутрішній годинник. Це допоможе краще розуміти потреби організму у відпочинку. Якщо в якийсь момент відчуваєте сонливість, не витрачайте час на нескінченні зупинки для покупки кави чи енергетиків. Краще зробіть одну зупинку в мотелі й гарненько відіспіться.

Відпочиньте, якщо відчуваєте втому / Фото Unsplash

8. Беріть із собою воду

Незалежно від того, кудою у вас пролягає маршрут, обов'язково беріть з собою хоча б 2,27 літра води. Ви не можете знати, коли у вас з'явиться спрага.

Завжди беріть із собою звичайну воду / Фото Unsplash

9. Беріть із собою аптечку

У вашій аптечці повинні бути всі ліки, які вам можуть знадобитися, а також ті, які необхідні для надання першої медичної допомоги.

10. Позбудьтеся усього, що вас дратує під час поїздки

Будь-які дрібнички можуть відволікати чи дратувати під час поїздки. У таких випадках краще зупинитися, розв'язувати цю проблему і продовжити поїздку.

Не везіть те, що у вас викликає негатив / Фото Pexels