Смачні вихідні: як замаринувати шашлик – 4 простих рецепти

Після спекотних буднів так хочеться провести день на природі. Щоб ваш вихідний поруч з рідними був не лише цікавим, але й смачним, потрібно вміти підбирати найкращі страви для пікніка.

Хочете здивувати рідних смачним шашликом? Ідеї 24 діляться найпростішими рецептами маринадів, які зроблять ваше м'ясо особливим.

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4 рецепти смачних маринадів

Маринад для шашлика на ніч

Якщо у вас є трохи часу для підготовки, можете спробувати цей рецепт.



Ваше м'ясо вийде неймовірно смачним та соковитим / Фото Piterest

Інгредієнти:

2 кілограми м'яса;

0,5 літра гранатового соку;

50 мілілітрів оливкової, кукурудзяної або горіхової олії;

3 цибулини;

базилік і м'ята;

сіль і перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте м'ясо у холодній воді та наріжте невеликими шматочками. Додайте солі, перцю та нарізану кільцями цибулю. Приправте все зеленню та олією.

Крок 2. Добре перемішуйте руками м'ясо з іншими інгредієнтами протягом 5 хвилин, щоб воно добре просочилося спеціями.

Крок 3. Після цього залийте шашлик гранатовим соком і залишіть у холодильнику мінімум на 12 годин.

Швидкий маринад для шашлику

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

У вас раптово з'явилась ідея скуштувати смачного м'яса з друзями, але часу його маринувати його немає? Не проблема, адже у нас є для вас швидкий рецепт.



Намаринуйте м'ясо за 30 хвилин / Фото Pinterest

Інгредієнти:

1 кілограм м'яса;

400 грамів цибулі;

5 – 6 гілочок базиліку;

1 лимон;

сіль, чорний перець, паприка.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте цибулю пів колами та перекладіть у глибоку посудину. Промийте базилік, підсушіть його та дрібно наріжте.

Крок 2. У місткість з цибулею додайте спеції, зелень, сік з половинки лимона і перемішайте. Сіль краще додати перед смаженням.

Крок 3. Після того, як всі інгредієнти ретельно перемішані, можна додавати м'ясо. Перемішуйте суміш до появи соку.

Крок 4. Залиште маринад у холодильнику на 30 хвилин і після цього можете насолоджуватись соковими та смачним шашликом.

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Маринад для курячого шашлику

Як для приготування, так і для маринування курячого шашлику потрібно менше часу. Тому, якщо ідея поїхати на пікнік прийшла несподівано, обирайте цей рецепт.



Як легко замаринувати курячий шашлик / Фото Pinterest

Інгредієнти:

1 – 1,5 кілограм курятини;

300 грамів ріпчастої цибулі;

3 зубчики часнику;

50 мілілітрів білого виноградного оцту, лимонного соку або сухого білого вина;

50 мілілітрів рослинної олії;

сіль, перець, суха аджика або пряні трави.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте куряче м'ясо невеликими шматочками та помістіть у каструлю.

Крок 2. Подрібніть цибулю, додайте солі та часнику та добре перемішайте, щоб з'явився сік.

Крок 3. У каструлю помістіть м'ясо, приправте все оцтом, перцем, пряними травами або сухою аджикою.

Крок 4. Перемішайте і залиште м'ясо у маринаді на 2 години у прохолодному місці.

Крок 5. Після цього можете смажити шашлик і подавати зі свіжими овочами та білим вином.

Маринад на мінеральній воді

Лимонний сік додасть м'ясу легку гіркуватість, біле сухе – винний смак, а оцет виступить в ролі ароматної приправи.

Якщо ви на природі і під рукою немає потрібних продуктів для маринаду, ми маємо для вас універсальний рецепт на всі випадки життя. Перед тим, як почати приготування, варто дізнатись кілька порад.

Потрібно використовувати сильногазовану добре охолоджену воду.

воду. Відкривати пляшку слід безпосередньо перед тим, як залити м' ясо.

слід безпосередньо перед тим, як залити м' ясо. Щоб цедра лимона не додала гіркуватість м'ясу, краще використовувати лише сік цитруса.

Солити шашлик потрібно перед обсмажуванням.

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Простий маринад з води / Фото Pinterest

Інгредієнти:

2 кілограми м'яса;

1 літра сильногазованої води;

4 цибулини;

4 чайні ложки приправи до м'яса;

4 столові ложки лимонного соку;

1 столова ложка солі;

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Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте м'ясо у холодній воді, наріжте більшими шматками та натріть приправою.

Крок 2. Почистьте та подрібніть цибулю. Додайте кільця у каструлю з шашликом та перемішайте.

Крок 3. Залийте суміш холодною сильногазованою водою, так, щоб покрити всі шматочки м'яса. Додайте сік лимона, перемішайте і залишіть у холодильнику на 3 – 4 години.

Крок 4. Перед приготуванням злийте воду, посоліть і перемішайте шашлик.