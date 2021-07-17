Смачні вихідні: як замаринувати шашлик – 4 простих рецепти

17 липня 2021 , 09:15
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Джерело:

24 канал

Після спекотних буднів так хочеться провести день на природі. Щоб ваш вихідний поруч з рідними був не лише цікавим, але й смачним, потрібно вміти підбирати найкращі страви для пікніка.

Хочете здивувати рідних смачним шашликом? Ідеї 24 діляться найпростішими рецептами маринадів, які зроблять ваше м'ясо особливим. 

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4 рецепти смачних маринадів

Маринад для шашлика на ніч

Якщо у вас є трохи часу для підготовки, можете спробувати цей рецепт.


Ваше м'ясо вийде неймовірно смачним та соковитим / Фото Piterest

Інгредієнти:

  • 2 кілограми м'яса;
  • 0,5 літра гранатового соку;
  • 50 мілілітрів оливкової, кукурудзяної або горіхової олії;
  • 3 цибулини;
  • базилік і м'ята;
  • сіль і перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте м'ясо у холодній воді та наріжте невеликими шматочками. Додайте солі, перцю та нарізану кільцями цибулю. Приправте все зеленню та олією.

Крок 2. Добре перемішуйте руками м'ясо з іншими інгредієнтами протягом 5 хвилин, щоб воно добре просочилося спеціями.

Крок 3. Після цього залийте шашлик гранатовим соком і залишіть у холодильнику мінімум на 12 годин.

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Швидкий маринад для шашлику

У вас раптово з'явилась ідея скуштувати смачного м'яса з друзями, але часу його маринувати його немає? Не проблема, адже у нас є для вас швидкий рецепт.


Намаринуйте м'ясо за 30 хвилин / Фото Pinterest 

Інгредієнти:

  • 1 кілограм м'яса;
  • 400 грамів цибулі;
  • 5 – 6 гілочок базиліку;
  • 1 лимон;
  • сіль, чорний перець, паприка.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте цибулю пів колами та перекладіть у глибоку посудину. Промийте базилік, підсушіть його та дрібно наріжте.

Крок 2. У місткість з цибулею додайте спеції, зелень, сік з половинки лимона і перемішайте. Сіль краще додати перед смаженням.

Крок 3. Після того, як всі інгредієнти ретельно перемішані, можна додавати м'ясо. Перемішуйте суміш до появи соку.

Крок 4. Залиште маринад у холодильнику на 30 хвилин і після цього можете насолоджуватись соковими та смачним шашликом.

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Маринад для курячого шашлику

Як для приготування, так і для маринування курячого шашлику потрібно менше часу. Тому, якщо ідея поїхати на пікнік прийшла несподівано, обирайте цей рецепт.


Як легко замаринувати курячий шашлик / Фото Pinterest

Інгредієнти:

  • 1 – 1,5 кілограм курятини;
  • 300 грамів ріпчастої цибулі;
  • 3 зубчики часнику;
  • 50 мілілітрів білого виноградного оцту, лимонного соку або сухого білого вина;
  • 50 мілілітрів рослинної олії;
  • сіль, перець, суха аджика або пряні трави.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте куряче м'ясо невеликими шматочками та помістіть у каструлю.

Крок 2. Подрібніть цибулю, додайте солі та часнику та добре перемішайте, щоб з'явився сік.

Крок 3. У каструлю помістіть м'ясо, приправте все оцтом, перцем, пряними травами або сухою аджикою.

Крок 4. Перемішайте і залиште м'ясо у маринаді на 2 години у прохолодному місці.

Крок 5. Після цього можете смажити шашлик і подавати зі свіжими овочами та білим вином.

Лимонний сік додасть м'ясу легку гіркуватість, біле сухе – винний смак, а оцет виступить в ролі ароматної приправи.

Маринад на мінеральній воді

Якщо ви на природі і під рукою немає потрібних продуктів для маринаду, ми маємо для вас універсальний рецепт на всі випадки життя. Перед тим, як почати приготування, варто дізнатись кілька порад.

  • Потрібно використовувати сильногазовану добре охолоджену воду.
  • Відкривати пляшку слід безпосередньо перед тим, як залити м' ясо.
  • Щоб цедра лимона не додала гіркуватість м'ясу, краще використовувати лише сік цитруса.
  • Солити шашлик потрібно перед обсмажуванням.


Простий маринад з води / Фото Pinterest

Інгредієнти:

  • 2 кілограми м'яса;
  • 1 літра сильногазованої води;
  • 4 цибулини;
  • 4 чайні ложки приправи до м'яса;
  • 4 столові ложки лимонного соку;
  • 1 столова ложка солі;

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Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте м'ясо у холодній воді, наріжте більшими шматками та натріть приправою.

Крок 2. Почистьте та подрібніть цибулю. Додайте кільця у каструлю з шашликом та перемішайте.

Крок 3. Залийте суміш холодною сильногазованою водою, так, щоб покрити всі шматочки м'яса. Додайте сік лимона, перемішайте і залишіть у холодильнику на 3 – 4 години.

Крок 4. Перед приготуванням злийте воду, посоліть і перемішайте шашлик.

Автор: Ірина Бенцак