Хочете здивувати рідних смачним шашликом? Ідеї 24 діляться найпростішими рецептами маринадів, які зроблять ваше м'ясо особливим.
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4 рецепти смачних маринадів
Маринад для шашлика на ніч
Якщо у вас є трохи часу для підготовки, можете спробувати цей рецепт.
Ваше м'ясо вийде неймовірно смачним та соковитим / Фото Piterest
Інгредієнти:
- 2 кілограми м'яса;
- 0,5 літра гранатового соку;
- 50 мілілітрів оливкової, кукурудзяної або горіхової олії;
- 3 цибулини;
- базилік і м'ята;
- сіль і перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Промийте м'ясо у холодній воді та наріжте невеликими шматочками. Додайте солі, перцю та нарізану кільцями цибулю. Приправте все зеленню та олією.
Крок 2. Добре перемішуйте руками м'ясо з іншими інгредієнтами протягом 5 хвилин, щоб воно добре просочилося спеціями.
Крок 3. Після цього залийте шашлик гранатовим соком і залишіть у холодильнику мінімум на 12 годин.
Швидкий маринад для шашлику
У вас раптово з'явилась ідея скуштувати смачного м'яса з друзями, але часу його маринувати його немає? Не проблема, адже у нас є для вас швидкий рецепт.
Намаринуйте м'ясо за 30 хвилин / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 1 кілограм м'яса;
- 400 грамів цибулі;
- 5 – 6 гілочок базиліку;
- 1 лимон;
- сіль, чорний перець, паприка.
Спосіб приготування:
Крок 1. Наріжте цибулю пів колами та перекладіть у глибоку посудину. Промийте базилік, підсушіть його та дрібно наріжте.
Крок 2. У місткість з цибулею додайте спеції, зелень, сік з половинки лимона і перемішайте. Сіль краще додати перед смаженням.
Крок 3. Після того, як всі інгредієнти ретельно перемішані, можна додавати м'ясо. Перемішуйте суміш до появи соку.
Крок 4. Залиште маринад у холодильнику на 30 хвилин і після цього можете насолоджуватись соковими та смачним шашликом.
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Маринад для курячого шашлику
Як для приготування, так і для маринування курячого шашлику потрібно менше часу. Тому, якщо ідея поїхати на пікнік прийшла несподівано, обирайте цей рецепт.
Як легко замаринувати курячий шашлик / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 1 – 1,5 кілограм курятини;
- 300 грамів ріпчастої цибулі;
- 3 зубчики часнику;
- 50 мілілітрів білого виноградного оцту, лимонного соку або сухого білого вина;
- 50 мілілітрів рослинної олії;
- сіль, перець, суха аджика або пряні трави.
Спосіб приготування:
Крок 1. Наріжте куряче м'ясо невеликими шматочками та помістіть у каструлю.
Крок 2. Подрібніть цибулю, додайте солі та часнику та добре перемішайте, щоб з'явився сік.
Крок 3. У каструлю помістіть м'ясо, приправте все оцтом, перцем, пряними травами або сухою аджикою.
Крок 4. Перемішайте і залиште м'ясо у маринаді на 2 години у прохолодному місці.
Крок 5. Після цього можете смажити шашлик і подавати зі свіжими овочами та білим вином.
Маринад на мінеральній воді
Якщо ви на природі і під рукою немає потрібних продуктів для маринаду, ми маємо для вас універсальний рецепт на всі випадки життя. Перед тим, як почати приготування, варто дізнатись кілька порад.
- Потрібно використовувати сильногазовану добре охолоджену воду.
- Відкривати пляшку слід безпосередньо перед тим, як залити м' ясо.
- Щоб цедра лимона не додала гіркуватість м'ясу, краще використовувати лише сік цитруса.
- Солити шашлик потрібно перед обсмажуванням.
Простий маринад з води / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 2 кілограми м'яса;
- 1 літра сильногазованої води;
- 4 цибулини;
- 4 чайні ложки приправи до м'яса;
- 4 столові ложки лимонного соку;
- 1 столова ложка солі;
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Спосіб приготування:
Крок 1. Промийте м'ясо у холодній воді, наріжте більшими шматками та натріть приправою.
Крок 2. Почистьте та подрібніть цибулю. Додайте кільця у каструлю з шашликом та перемішайте.
Крок 3. Залийте суміш холодною сильногазованою водою, так, щоб покрити всі шматочки м'яса. Додайте сік лимона, перемішайте і залишіть у холодильнику на 3 – 4 години.
Крок 4. Перед приготуванням злийте воду, посоліть і перемішайте шашлик.