Щоб воно вийшло ніжним і соковитим доведеться вдатися до деяких кулінарних хитрощів, які дозволять врятувати ситуацію. А до яких саме, ми вам розповімо.
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Відбивання
Найвідоміший спосіб надати м'ясу соковитості – це відбивання.
- Яловичину або свинину нарізають поперек волокон на шматки приблизно у 1,5 сантиметри завтовшки;
- Складають у поліетиленовий пакет і відбивають кулінарним молотком.
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Під час розриву сполучних волокон м'ясо стає більш пухким і ніжним.
Маринування зсередини
Щоб скоротити час приготування "старого" м'яса і зробити його більш ніжним, спробуйте заздалегідь наситити його маринадом зсередини. Для цього вам знадобиться спеціальний кулінарний ін'єктор (шприц).
Обколювати м'ясо потрібно у декількох місцях з кожного боку шматка.
Для найпростішого розсолу вам потрібно:
- 1 склянку кип'яченої гарячої води;
- 2 чайних ложки меленого перцю;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.
Маринад краще процідити через сито з великими та дрібними дірочками та дати розсолу охолонути до кімнатної температури.
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Після цього залиште його маринуватися на 2 – 4 години. За годину до приготування покладіть у розсіл цибулю, часник і улюблені спеції, щоб наситити шматочок ароматами.
Вимочування у кислоті
Фруктові кислоти запускають процес розщеплення волокон – тобто, м'ясо починає перетравлюватися ще до приготування, стаючи м'яким і ніжним.
Для маринаду використовуйте – ківі
Але не перестарайтеся з його кількістю – однієї ягоди на кілограм м'яса буде цілком достатньо.
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Ще один чемпіон за вмістом кислот – лимон
Змішайте 100 мілілітрів лимонного фрешу та 1 літр газованої мінеральної води й потримайте у цій рідині шматочки м'яса протягом декількох годин – результат вас приємно здивує.
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Червоне вино теж згодиться
Використайте напій для маринування "старої" яловичини. М'ясо після такої обробки стає ніжним і насичується тонким та приємним ароматом. До речі, під час приготування зі страви випарується весь спирт.
- Наріжте м'ясо на невеликі шматочки та покладіть його у червоне вино;
- Додайте у маринад розмарин і чебрець;
- Залиште м'ясо маринуватися мінімум на годину;
- Потім промийте шматочки у підсоленій воді та готуйте звичним способом.
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