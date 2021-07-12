Яскрава палітра запальних смаків із вибуховими фруктовими нотками – це лимонна лінійка Soplica. Неймовірне поєднання стиглого лимона та свіжої м'яти, втілене у настоянці Soplica Лимон-М'ята, подарує атмосферу ніжної прохолоди. А у настоянці Soplica Лимон-Малина закоркований апетитний мікс солодкої малини та соковитого лимона зі смаком мальовничого літа.
До теми Коли життя підкидує лимони – зроби з них коктейлі з Soplica
Soplica Лимон-М'ята / Фото Soplica
Виходити за рамки буденності разом із Soplica полюбляють і українські блогери! Вони отримали яскраві прескіти від відомого бренду та на своїх сторінках в інстаграмі поділились секретами, як влітку не киснути вдома, а отримати неймовірні емоції від відпочинку. Отож, ловіть добірку крутих рецептів від популярних блогерів та пірнайте у спекотне літо разом зі смачними й легкими коктейлями з лимонною Soplica.
Коктейль "Spring Vibе" від nadya.davydova
Інгредієнти:
- Soplica Cytryna-Mieta – 60 мл
- тонік – 120 мл
- лайм або лимон
- м’ята
- лід
Коктейль "Spring Vibе" / Фото Soplica
Приготування:
- Наповніть келих льодом
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Смакуйте.
Як приготувати ідеальний коктейль із Soplica: відео від nadya.davydova
Коктейль "Raspberry dreams" від yurapastukh
Інгредієнти:
- Soplica Cytryna-Malina – 60 мл
- тонік – 120 мл
- лимон
- ягоди малини
- лід
Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica
Приготування:
- Наповніть келих льодом
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Смакуйте.
Коктейль із Soplica – смак ідеального літа: відео від kurovskyi
Як відбувався конкурс
За умовами конкурсу учасники мали завітати в інстаграм українського блогера, зробити репост рецепту коктейлю від @soplica.ua собі у сторіс, позначити блогера і @soplica.ua та поставити хештег #не_кисни_з_Soplica.
Конкурс від Soplica / Фото Soplica
Лимонна лінійка Soplica / Фото Soplica
Настоянки Soplica виготовляють із натуральних есенцій на основі добірних стиглих ягід, фруктів та горіхів. Уже понад 130 років унікальний смак та аромат Soplica підкорюють серця мільйонів споживачів по всьому світу.
Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica
Тож зібрати гучну компанію та заміксувати оригінальні коктейлі з лимонною Soplica, які наповнять літо сонячним настроєм та позитивом, – завжди гарна ідея!