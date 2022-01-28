Раніше ми ділилися з вами рецептом смачнющого яблучного чаю та улюбленого карамельного лате. Сьогодні ж розповімо, як приготувати незвичний малиновий чай з корицею.

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Пряний малиновий чай

Порції: 4

Інгредієнти:

4 склянки води;

2 столові ложки цукру;

пів склянки розтертої малини;

1 паличка кориці;

6 бутонів гвоздики;

2 великі смужки свіжої лимонної цедри;

4 пакетики чаю;

пів склянки малини свіжої або замороженої.

Приготування

У каструлю влийте воду та всипте цукор. Доведіть суміш до кипіння, помішуючи, поки цукор не розчиниться.

Заберіть каструлю з вогню і додайте розтерту малину, паличку кориці, гвоздику, цедру лимона і пакетики чаю.

Залиште чай настоятися від 3 до 5 хвилин. Витягніть пакетики чаю. Поставте ситечко на порційні чашки, а потім розлийте чай по чашках.

Зверху кожну чашку посипте малиною, що залишилася, і подавайте.



Малиновий чай з корицею / Фото Unsplash