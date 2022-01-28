Раніше ми ділилися з вами рецептом смачнющого яблучного чаю та улюбленого карамельного лате. Сьогодні ж розповімо, як приготувати незвичний малиновий чай з корицею.
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Пряний малиновий чай
Порції: 4
Інгредієнти:
- 4 склянки води;
- 2 столові ложки цукру;
- пів склянки розтертої малини;
- 1 паличка кориці;
- 6 бутонів гвоздики;
- 2 великі смужки свіжої лимонної цедри;
- 4 пакетики чаю;
- пів склянки малини свіжої або замороженої.
Приготування
У каструлю влийте воду та всипте цукор. Доведіть суміш до кипіння, помішуючи, поки цукор не розчиниться.
Заберіть каструлю з вогню і додайте розтерту малину, паличку кориці, гвоздику, цедру лимона і пакетики чаю.
Залиште чай настоятися від 3 до 5 хвилин. Витягніть пакетики чаю. Поставте ситечко на порційні чашки, а потім розлийте чай по чашках.
Зверху кожну чашку посипте малиною, що залишилася, і подавайте.
Малиновий чай з корицею / Фото Unsplash