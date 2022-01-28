Раньше мы делились с вами рецептом вкусного яблочного чая и любимого карамельного лате. Сегодня же расскажем, как приготовить необычный малиновый чай с корицей.
Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"
Пряный малиновый чай
Порции: 4
Ингредиенты:
- 4 стакана воды;
- 2 столовых ложки сахара;
- пол стакана растертой малины;
- 1 палочка корицы;
- 6 бутонов гвоздики;
- 2 большие полоски свежей лимонной цедры;
- 4 пакетика чая;
- пол стакана малины свежей или замороженной.
Приготовление
В кастрюлю влейте воду и всыпьте сахар. Доведите смесь до кипения, помешивая, пока сахар не растворится.
Уберите кастрюлю из огня и добавьте растертую малину, палочку корицы, гвоздику, цедру лимона и пакетики чая.
Оставьте чай настояться от 3 до 5 минут. Выньте пакетики чая. Поставьте ситечко на порционные чашки, затем разлейте чай по чашкам.
Сверху каждую чашку посыпьте оставшейся малиной и подавайте.
Малиновый чай с корицей / Фото Unsplash