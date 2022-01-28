Раньше мы делились с вами рецептом вкусного яблочного чая и любимого карамельного лате . Сегодня же расскажем, как приготовить необычный малиновый чай с корицей.

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Пряный малиновый чай

Порции: 4

Ингредиенты:

4 стакана воды;

2 столовых ложки сахара;

пол стакана растертой малины;

1 палочка корицы;

6 бутонов гвоздики;

2 большие полоски свежей лимонной цедры;

4 пакетика чая;

пол стакана малины свежей или замороженной.

Приготовление

В кастрюлю влейте воду и всыпьте сахар. Доведите смесь до кипения, помешивая, пока сахар не растворится.

Уберите кастрюлю из огня и добавьте растертую малину, палочку корицы, гвоздику, цедру лимона и пакетики чая.

Оставьте чай настояться от 3 до 5 минут. Выньте пакетики чая. Поставьте ситечко на порционные чашки, затем разлейте чай по чашкам.

Сверху каждую чашку посыпьте оставшейся малиной и подавайте.