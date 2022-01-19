Сьогоднішній рецепт ідеально підходить для холодного зимового ранку. Спробуйте приготувати цей чудовий гарячий напій і він стане вашим улюбленим!

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Рецепт карамельного лате

Інгредієнти:

пів склянки молока;

1 столова ложка карамелі;

1 чайна ложка цукру або на свій смак;

1 столова ложка жирних вершків за бажанням;

пів чашки міцної кави;

збиті вершки за бажанням для начинки.

У невеликій каструлі на середньому вогні змішайте молоко, карамель, цукор і за бажанням жирні вершки. Нагрійте, часто збиваючи, поки молоко не почне кипіти. За бажанням інтенсивно збивайте, поки молоко не стане пінистим.

Налийте каву в кухоль і додайте карамельну суміш. При необхідності додайте ще цукру за смаком. Зверху за бажанням посипте збитими вершками і полийте карамеллю. Подавайте і насолоджуйтесь!



Карамельне лате вдома / Фото baking mischief