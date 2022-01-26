Цей яблучний чай точно зігріє вас у холодну пору та наповнить яскравими літніми смаками зимові дні. Приготуйте і ви точно не пошкодуєте!
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Рецепт яблучного чаю
Інгредієнти:
- 1 лимон;
- 4 склянки яблучного соку;
- 2 склянки води;
- палички кориці;
- 1 столова ложка подрібненого кардамону;
- 1 чайна ложка цілої гвоздики;
- 6 пакетиків чорного чаю;
- тонкі скибочки яблук.
Приготування
За допомогою овочечистки зніміть шкірку з половини лимона. Вичавіть з нього сік. Змішайте яблучний сік, воду і 1 столову ложку лимонного соку у великій каструлі.
Залийте гарячою водою корицю, кардамон, гвоздику та скибки лимонної цедри. Процідіть суміш та додайте її до суміші яблучного соку.
Доведіть сік до кипіння. Накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин. Заберіть з вогню та додайте пакетики чаю. Накрийте кришкою і залиште постояти 5 хвилин.
Витягніть чайні пакетики. Подавайте в кухлях. За бажанням покладіть на кожну порцію чаю скибочки яблук.
Яблучний чай / Фото Unsplash