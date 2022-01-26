Цей яблучний чай точно зігріє вас у холодну пору та наповнить яскравими літніми смаками зимові дні. Приготуйте і ви точно не пошкодуєте!

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Рецепт яблучного чаю

Інгредієнти:

1 лимон;

4 склянки яблучного соку;

2 склянки води;

палички кориці;

1 столова ложка подрібненого кардамону;

1 чайна ложка цілої гвоздики;

6 пакетиків чорного чаю;

тонкі скибочки яблук.

Приготування

За допомогою овочечистки зніміть шкірку з половини лимона. Вичавіть з нього сік. Змішайте яблучний сік, воду і 1 столову ложку лимонного соку у великій каструлі.

Залийте гарячою водою корицю, кардамон, гвоздику та скибки лимонної цедри. Процідіть суміш та додайте її до суміші яблучного соку.

Доведіть сік до кипіння. Накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин. Заберіть з вогню та додайте пакетики чаю. Накрийте кришкою і залиште постояти 5 хвилин.

Витягніть чайні пакетики. Подавайте в кухлях. За бажанням покладіть на кожну порцію чаю скибочки яблук.



Яблучний чай / Фото Unsplash