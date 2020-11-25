У кожної людини є погані звички. Проте, як правило, ми не замислюємось над своїми недоліками, але часто дратуємось через погані звички оточуючих.

Ідеї 24 створили для вас список найбільш поширених звичок, які виведуть з рівноваги будь-кого.

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1. "Нервові" ноги

Поширена звичка для тих, хто не може приховати своє хвилювання, нетерпимість чи інші емоції.

Таке коливання ніг під час сидіння свідчить про те, що людина має почуття тривоги, – повідомляє лікар психологічних наук з Університету штату Массачусетс Амхерст Сьюзан Краусс Вітборн.

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2. Їжа

З їжею пов'язано багато поганих звичок. Серед них, зокрема, поїдання страв у заборонених місцях (бібліотека, транспорт, театр тощо), занадто гучне куштування та "пережовування" страв, "прицмокування", пошкрябування посуду під час їжі тощо.

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3. "Закрили тему"

Погодьтеся, вас теж дратує, коли в суперечці ви впевнені у своїй правоті, маєте аргументи та докази, а ваш співрозмовник просто каже "закрили тему". Особливо неприємно таке чути на роботі. Чи не так?

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4. Плювання

Попри те, що це максимально некультурно, це ще й огидно. Чи не так? Але багато людей так роблять і вважають нормою.

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5. Жувальна гумка

Усі полюбляють маленьку освіжаючу жуйку. А дехто ще й фанатіє від особливих жувальних бульбашок. Сам вигляд цієї бульбашки, а також звук від її "лопання" і дратує багатьох.

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6. Кусання нігтів

У світі мільйони людей кусають нігті. І, мабуть, ніхто з них не задумується про те, що це дратівливо, неестетично та шкідливо для них самих.

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7. "Потріскування" суглобами

Найбільш популярне "потріскування" пальцями рук. У результаті цього виникає особливий звук, який і дратує оточення.

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8. Клацання ручкою

Коли це трапилося один раз, ми не звернули уваги, але коли це триває безперервно впродовж декількох хвилин, то це викликає злість.

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9. Користування телефоном під час живої розмови

Поширене явище, коли, будучи в компанії, один з друзів говорить по телефону або листає стрічку в соціальних мережах. Це не просто дратує, а навіть ображає. Чи не так?

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10. Закручене волосся

Закручування волосся пальцями дратує багатьох. Але іноді ми навіть не помічаємо своїх звичок. Тому зважайте на свої руки, стежте за діями, контролюйте своє тіло.

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11. Відсутність зорового контакту

У вас траплялося таке, що ви розповідаєте співрозмовнику щось важливе для вас, а він просто дивиться в різні сторони? Якщо це було одноразово, то, ймовірніше, таке трапилося випадково і злитися через це не потрібно. Однак, якщо це було декілька разів, то це свідчить про погану звичку вашого співрозмовника, про яку він навіть може не здогадуватися.

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12. Гучні розмови по телефону

Це стосується розмов по телефону у громадському місці, тобто там, де велика кількість людей. Ця звичка особливо дратує оточення в транспорті, магазині, театрі тощо.

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13. Запізнення

Ми часто гніваємося на непунктуальних людей. Ймовірно, вони навіть не вважають це звичкою, а просто збігом обставин. Запізнення на будь-яку зустріч це не лише погана звичка, це ще й неповага до тих, хто очікує.

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14. Перебивання під час розмови

Іноді так буває, що ми розповідаємо щось цікаве або важливе для нас, а співрозмовник не просто перебиває, а переводить тему на щось дріб'язкове. Така ситуація дратує кожного.

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15. Надто гучна музика в навушниках

Незалежно від того, який жанр музики звучатиме в навушниках, така ситуація є неприємною для багатьох людей, які є навколо.

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