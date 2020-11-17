Бувають дні, коли нам потрібно зробити стільки справ, що 24 години на добу зовсім не вистачає. Як правило, в таких ситуаціях деякі справи доводиться робити замість сну, а деякі відкладати на наступний день. У результаті наприкінці робочого тижня ми просто "валимося з ніг". Основною причиною таких нестабільних графіків є невміння розпоряджатися своїм часом.

Саме тому Ідеї 24 підготували для вас 10 простих порад, які допоможуть краще розпоряджатися своїм часом і досягати бажаних цілей більш грамотно та легко.

1. Прокидайтеся раніше

На котру б годину не стояв ваш будильник, "переведіть" його на годину раніше. Це просте правило допоможе вам зробити більше справ і наблизитись швидше до результату.

Окрім цього, прокинувшись на годину раніше, ви зможете працювати або робити бажані справи у спокої та без зайвої метушні. Ваші рідні ж не звикли прокидатися так рано, правда ж? Навіть якщо ви не хочете працювати так рано – присвятіть цей час для себе. Послухайте улюблену музику, займіться спортом, почитайте мотивуючі книги.

Будильник – хороший помічник для тих, хто хоче все встигнути / Фото unsplash

Раннє пробудження приводить до успіху, адже день такої людини проходить продуктивніше, ніж у звичайного "сонька". Можливо, саме тому Джеффрі Безос, Тім Кук та Ілон Маск розпочинають свій день о 5 годині?

2. Складайте список справ на день

Щоденно створюйте список справ, які реально зможете зробити. Це допоможе не лише контролювати увесь час, а й розрахувати кожну хвилину. Таким чином, ви зможете встигати робити не просто все, що запланували, а навіть більше. Ця звичка з часом допоможе досягти глобальних цілей чи втілити найзаповітніші мрії.

Щоденно складайте список справ / Фото unsplash

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3. Тренуйтеся зранку

Вийдіть на пробіжку, займіться йогою або хоча б просто зробіть зарядку. Ранкові тренування значно покращать ваш настрій і позначаться на продуктивності.

Фізичні вправи є необхідною умовою ефективності інтелектуальної праці, – стверджує професор психіатрії з Гарварда Джон Рейті.

Йога – хороший варіант для ранкових занять / Фото unsplash

4. Концентруйтеся на одному завданні

Не варто "перебігати" від однієї справи до іншої. Спочатку виконайте одне завдання, а після цього інше.

Дослідники з Американської асоціації психологів довели, що наш мозок не здатний працювати в режимі багатозадачності. Тому метаючись від однієї справи до іншої, ми лише втрачаємо свій час.

5. Результат роботи

Беручись до будь-якої справи, обов'язково усвідомлюйте те, яким хочете бачити результат. Такі думки надихають і допомагають швидше наблизитися до кінцевої мети будь-якої роботи.

Уявляйте результат своєї роботи / Фото unsplash

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6. Позбавтеся всього зайвого

Дуже часто в нашому оточенні є люди, які або нам заздрять, або демотивують чи навіть є так званими "енергетичними вампірами". По можливості не "впускайте" їх у своє життя. Також це стосується речей, які нас дратують або навпаки – покращують наш настрій. Прислухайтеся до себе та своїх відчуттів – зробіть так, щоб люди, які вас оточують, були вам близькі по духу, а побутові речі дарували лише приємні відчуття.

Оточуйте себе близькими "по духу" людьми / Фото unsplash

7. Відмовтеся від соціальних мереж

Іноді нам так і хочеться зайти у фейсбук, твітер чи інстаграм. Як правило, відволікшись на хвилину, ми можемо витрати 30 хвилин нашого дорогоцінного часу. Це все нас лише дезорієнтує. Якщо ці соцмережі вам потрібні для роботи, заходьте лише з робочих акантів. Таким чином, ви не будете відволікатися на дрібниці.

Відмовтеся на робочому місці від соцмереж / Фото unsplash

8. Зменште кількість небажаних зустрічей

Це стосується і звичайних знайомих, і людей, з якими ви працюєте. Не витрачайте ваш час та енергію на дріб'язкові розмови ні про що.

Комунікуйте лише з тими людьми, які дарують вам позитивні емоції / Фото unsplash

9. Навчіться говорити "ні"

Іноді відмовляти людям досить складно. Особливо, якщо це стосується близьких. Відмовляти – це нормально. Не бійтеся говорити "ні", якщо вам щось не подобається. Таким чином ви не будете витрачати свій час на непотрібні справи.

Навчіться казати "ні", якщо вам щось не до вподоби / Фото thenankoo

10. Дбайте про свій сон

У середньому людині для сну потрібно 8 годин, проте кожен людський організм унікальний. Комусь, щоб виспатися, може бути достатньо 7 годин, а комусь – потрібно 10. Вивчіть свій організм та свої біоритми. Лише тоді, коли ви виспалися, ви зможете почуватися здорово і бадьоро.

Здоровий сон – запорука успіху / Фото today