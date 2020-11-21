Бувають ситуації, коли ми почуваємо себе нікчемно. У нас усе "валиться з рук" і тоді нам здається, що увесь світ проти нас. Не варто засмучуватися завчасно, адже є способи злегка підняти собі настрій і порелаксувати.

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