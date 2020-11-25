У каждого человека есть плохие привычки. Однако, как правило, мы не задумываемся над своими недостатками, но часто раздражаемся из-за плохих привычек окружающих.

Идеи 24 создали для вас список самых распространенных привычек, которые выведут из равновесия любого.

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1. "Нервные" ноги

Распространена привычка для тех, кто не может скрыть свое волнение, нетерпимость или иные эмоции.

Такое колебание ног во время сидения свидетельствует о том, что человек обладает чувством тревоги, - сообщает врач психологических наук из Университета штата Массачусетс Амхерст Сьюзан Краусс Витборн.

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2. Еда

С едой связано много плохих привычек. Среди них, в частности, поедание блюд в запрещенных местах (библиотека, транспорт, театр и т.д.), слишком громкое "пережевывание" блюд, "причмокивание", поскабливание посуды во время еды и тому подобное.

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3. "Закрыли тему"

Согласитесь, вас тоже раздражает, когда в споре вы уверены в своей правоте, есть аргументы и доказательства, а ваш собеседник просто говорит «закрыли тему». Особенно неприятно такое слышать на работе. Не так ли?

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4. Плевание

Несмотря на то, что это очень некультурно, это еще и противно. Не так ли? Но многие так делают и считают нормой.

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5. Жевательная резинка

Все любят маленькую освежающую жвачку. А некоторые еще и фанатеют от особых жевательных пузырей. Сам вид этого пузырька, а также звук от его "лопания" и раздражает многих.

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6. Кусание ногтей

В мире миллионы людей кусают ногти. И, пожалуй, никто из них не задумывается о том, что это раздражающе, неэстетично и вредно для них самих.

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7. "Потрескивание" суставами

Наиболее популярное "потрескивание" пальцами рук. В результате этого возникает особый звук, который и раздражает окружающих.

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8. Щелчок ручкой

Когда это случилось один раз, мы не обратили внимания, но когда это продолжается непрерывно в течение нескольких минут, то это вызывает злость.

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9. Пользование телефоном во время живого разговора

Распространенное явление, когда, будучи в компании, один из друзей говорит по телефону или листает ленту в социальных сетях. Это не просто раздражает, а даже обижает. Не так ли?

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10. Накручевания волос

Накручевания волос пальцами раздражает многих. Но иногда мы даже не замечаем своих привычек. Поэтому смотрите на свои руки, следите за действиями, контролируйте свое тело.

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11. Отсутствие зрительного контакта

У вас случалось такое, что вы рассказываете собеседнику что-то важное для вас, а он просто смотрит в разные стороны? Если это было однократно, то, вероятно, такое случилось случайно и злиться поэтому не нужно. Однако, если это было несколько раз, то это свидетельствует о дурной привычке вашего собеседника, о которой он даже может не догадываться.

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12. Громкие разговоры по телефону

Это касается разговоров по телефону в общественном месте, то есть там, где большое количество людей. Эта привычка особенно раздражает окружающих в транспорте, магазине, театре и т. д.

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13. Опоздание

Мы часто сердимся на непунктуальных людей. Вероятно, они даже не считают это привычкой, а просто стечением обстоятельств. Опоздание на любую встречу это не только плохая привычка, это еще и неуважение к тем, кто ожидает.

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14. Перебить во время разговора

Иногда так бывает, что мы рассказываем что-то интересное или важное для нас, а собеседник не просто перебивает, а переводит тему на что-то мелочное. Такая ситуация раздражает каждого.

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15. Слишком громкая музыка в наушниках

Независимо от того, какой жанр музыки будет звучать в наушниках, такая ситуация является неприятной для многих людей, которые вокруг.

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