Магія ночі: легендарний бренд представив нову преміальну Zubrowka Czarna з оригінальним дизайном

Легендарний бренд Zubrowka презентував нову Zubrowka Czarna – горілку, яка виготовляється за унікальною рецептурою, проходить вугільну фільтрацію та витримується у дубових бочках. Цей преміальний продукт створений із кришталево чистої води, а його спирт – з відбірних сортів пшениці.

Zubrowka Czarna відрізняється високою якістю і винятковим дизайном. Вона єдина на ринку України – у пляшках із чорного скла.

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Zubrowka Czarna – преміальна прозора горілка від легендарного бренду Zubrowka. З польської мови "сzarna" перекладається як "чорна". Чорний колір – це колір елегантності та досконалості, які втілені у дизайні продукції преміум-класу.

Як створюють Zubrowka Czarna

Zubrowka Czarna виготовляють лише з найкращих натуральних інгредієнтів.

Насамперед для створення горілки використовують джерельну воду Біловезької Пущі. Це лісовий комплекс, який розташований на території Польщі та Білорусі. Він перебуває під захистом ЮНЕСКО.



Zubrowka Czarna виготовлена з натуральних інгредієнтів / Фото Zubrowka

Лише тут збережені останні фрагменти первісних лісів на європейській низовині. Біловезька Пуща є унікальною екологічною системою, яка повністю створена природою, де жодне дерево не було посаджене людиною.

Саме у цих місцях збирають деревину з повалених біловезьких дубів, з якої виготовляють вугілля для фільтрації. І саме тут добувають чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.

Підготовка води

Джерельна вода для Zubrowka Czarna проходить тривалий процес очищення методом аерації на заводі CEDC International. Завдяки цьому горілка зберігає свій унікальний м'який смак.

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Отримання та очищення спирту

Основною сировиною для виробництва спирту є пшениця. Для виготовлення Zubrowka Czarna використовують лише добірні сортові зерна. Їх перемелюють, а потім заварюють під тиском у спеціальних колонах. Далі сировину відправляють у діжки для бродіння. Після цього спирт проходить 7 етапів очищення у ректифікаційних колонах.

Сортування

Водно-спиртову суміш заливають у сортувальні діжки, в яких рідина набуває надзвичайної м'якості, прозорості та оригінального присмаку.



Zubrowka Czarna – нова преміальна горілка для тих, хто цінує якість та розкіш / Фото Zubrowka

Фільтрація

Суміш води та етилового спирту з діжок переливають у спеціальний фільтр, де суміш очищується від будь-якого осаду. Тоді відбувається подвійна вугільна фільтрація для очищення напою від зайвих домішок.

Настоювання та розлив

Далі напій настоюється 5 діб у дубових діжках, де він насичується ароматом з відтінком ванільних ноток та отримує винятковий смак.

Насамкінець Zubrowka Czarna дегустують та розливають в оригінальні пляшки з чорного скла, які не мають аналогів.

Чим унікальна Zubrowka Czarna

Zubrowka Czarna народжена у самому серці Біловезької пущі. Це горілка преміального сегмента, яку виготовляють із найчистішої води та високоякісного пшеничного спирту. Напій проходить подвійну фільтрацію через деревне вугілля біловезьких дубів.

Zubrowka Czarna виконана у найкращих традиціях польського виробництва. Вона володіє м'яким, делікатним смаком, що ввібрав у себе все найкраще, що може дати природа.



Zubrowka Czarna – горілка преміального сегмента / Фото Zubrowka

Zubrowka Czarna – це магія ночі біловезького лісу, закоркована у чорній напів прозорій пляшці. Інноваційний продукт від автентичного бренду створений для тих, хто цінує якість, унікальний досвід та витончену розкіш.

Zubrowka Czarna – прекрасний вибір як для ділових зустрічей з бізнес-партнерами, так і для відпочинку з друзями. Її можна подавати у чистому вигляді або ж у коктейлі. Наприклад, спробуйте приготувати пряний коктейль "Чарна Мері", який вигідно підкреслить будь-яку зустріч.



Коктейлі Zubrowka Czarna / Фото Zubrowka

Коктейль "Чарна Мері"



Zubrowka Czarna смакує як чистою, так і в коктейлях / Фото Zubrowka

Інгредієнти:

Zubrowka Czarna – 60 мл

– 60 мл томатний сік – 120 мл

лимонний сік – 15 мл

сіль

перець

соус Табаско

соус Вустерський або соєвий

Приготування:

Змішайте у гайболі Zubrowka Czarna, томатний сік та сік лимона. Додайте улюблені спеції на свій смак, наприклад, сіль, перець, соус Табаско та Вустерський. Прикрасьте лимоном, оливками та гілкою селери. Подавайте.