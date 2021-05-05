Zubrowka Czarna відрізняється високою якістю і винятковим дизайном. Вона єдина на ринку України – у пляшках із чорного скла.

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Zubrowka Czarna – преміальна прозора горілка від легендарного бренду Zubrowka. З польської мови "сzarna" перекладається як "чорна". Чорний колір – це колір елегантності та досконалості, які втілені у дизайні продукції преміум-класу.

Як створюють Zubrowka Czarna

Zubrowka Czarna виготовляють лише з найкращих натуральних інгредієнтів.

Насамперед для створення горілки використовують джерельну воду Біловезької Пущі. Це лісовий комплекс, який розташований на території Польщі та Білорусі. Він перебуває під захистом ЮНЕСКО.



Zubrowka Czarna виготовлена з натуральних інгредієнтів / Фото Zubrowka

Лише тут збережені останні фрагменти первісних лісів на європейській низовині. Біловезька Пуща є унікальною екологічною системою, яка повністю створена природою, де жодне дерево не було посаджене людиною.

Саме у цих місцях збирають деревину з повалених біловезьких дубів, з якої виготовляють вугілля для фільтрації. І саме тут добувають чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.

Підготовка води

Джерельна вода для Zubrowka Czarna проходить тривалий процес очищення методом аерації на заводі CEDC International. Завдяки цьому горілка зберігає свій унікальний м'який смак.

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Отримання та очищення спирту

Основною сировиною для виробництва спирту є пшениця. Для виготовлення Zubrowka Czarna використовують лише добірні сортові зерна. Їх перемелюють, а потім заварюють під тиском у спеціальних колонах. Далі сировину відправляють у діжки для бродіння. Після цього спирт проходить 7 етапів очищення у ректифікаційних колонах.

Сортування

Водно-спиртову суміш заливають у сортувальні діжки, в яких рідина набуває надзвичайної м'якості, прозорості та оригінального присмаку.



Zubrowka Czarna – нова преміальна горілка для тих, хто цінує якість та розкіш / Фото Zubrowka

Фільтрація

Суміш води та етилового спирту з діжок переливають у спеціальний фільтр, де суміш очищується від будь-якого осаду. Тоді відбувається подвійна вугільна фільтрація для очищення напою від зайвих домішок.

Настоювання та розлив

Далі напій настоюється 5 діб у дубових діжках, де він насичується ароматом з відтінком ванільних ноток та отримує винятковий смак.

Насамкінець Zubrowka Czarna дегустують та розливають в оригінальні пляшки з чорного скла, які не мають аналогів.

Чим унікальна Zubrowka Czarna

Zubrowka Czarna народжена у самому серці Біловезької пущі. Це горілка преміального сегмента, яку виготовляють із найчистішої води та високоякісного пшеничного спирту. Напій проходить подвійну фільтрацію через деревне вугілля біловезьких дубів.

Zubrowka Czarna виконана у найкращих традиціях польського виробництва. Вона володіє м'яким, делікатним смаком, що ввібрав у себе все найкраще, що може дати природа.



Zubrowka Czarna – горілка преміального сегмента / Фото Zubrowka

Zubrowka Czarna – це магія ночі біловезького лісу, закоркована у чорній напів прозорій пляшці. Інноваційний продукт від автентичного бренду створений для тих, хто цінує якість, унікальний досвід та витончену розкіш.

Zubrowka Czarna – прекрасний вибір як для ділових зустрічей з бізнес-партнерами, так і для відпочинку з друзями. Її можна подавати у чистому вигляді або ж у коктейлі. Наприклад, спробуйте приготувати пряний коктейль "Чарна Мері", який вигідно підкреслить будь-яку зустріч.



Коктейлі Zubrowka Czarna / Фото Zubrowka

Коктейль "Чарна Мері"



Zubrowka Czarna смакує як чистою, так і в коктейлях / Фото Zubrowka

Інгредієнти:

Zubrowka Czarna – 60 мл

– 60 мл томатний сік – 120 мл

лимонний сік – 15 мл

сіль

перець

соус Табаско

соус Вустерський або соєвий

Приготування:

Змішайте у гайболі Zubrowka Czarna, томатний сік та сік лимона. Додайте улюблені спеції на свій смак, наприклад, сіль, перець, соус Табаско та Вустерський. Прикрасьте лимоном, оливками та гілкою селери. Подавайте.

Готово! Дивуйте друзів та відкривайте вишукані та оригінальні коктейлі на основі Zubrowka. Інгредієнти можете підібрати тут.



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