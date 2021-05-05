Zubrowka Czarna відрізняється високою якістю і винятковим дизайном. Вона єдина на ринку України – у пляшках із чорного скла.
Читайте також Zubrowka на захисті дикої природи: як легендарний бренд бореться за червонокнижних зубрів
Zubrowka Czarna – преміальна прозора горілка від легендарного бренду Zubrowka. З польської мови "сzarna" перекладається як "чорна". Чорний колір – це колір елегантності та досконалості, які втілені у дизайні продукції преміум-класу.
Як створюють Zubrowka Czarna
Zubrowka Czarna виготовляють лише з найкращих натуральних інгредієнтів.
Насамперед для створення горілки використовують джерельну воду Біловезької Пущі. Це лісовий комплекс, який розташований на території Польщі та Білорусі. Він перебуває під захистом ЮНЕСКО.
Zubrowka Czarna виготовлена з натуральних інгредієнтів / Фото Zubrowka
Лише тут збережені останні фрагменти первісних лісів на європейській низовині. Біловезька Пуща є унікальною екологічною системою, яка повністю створена природою, де жодне дерево не було посаджене людиною.
Саме у цих місцях збирають деревину з повалених біловезьких дубів, з якої виготовляють вугілля для фільтрації. І саме тут добувають чисту джерельну воду, яка природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.
Підготовка води
Джерельна вода для Zubrowka Czarna проходить тривалий процес очищення методом аерації на заводі CEDC International. Завдяки цьому горілка зберігає свій унікальний м'який смак.
Цікаво Відкриваючи легенду: історія бренду Zubrowka, тривалістю у пів тисячоліття
Отримання та очищення спирту
Основною сировиною для виробництва спирту є пшениця. Для виготовлення Zubrowka Czarna використовують лише добірні сортові зерна. Їх перемелюють, а потім заварюють під тиском у спеціальних колонах. Далі сировину відправляють у діжки для бродіння. Після цього спирт проходить 7 етапів очищення у ректифікаційних колонах.
Сортування
Водно-спиртову суміш заливають у сортувальні діжки, в яких рідина набуває надзвичайної м'якості, прозорості та оригінального присмаку.
Zubrowka Czarna – нова преміальна горілка для тих, хто цінує якість та розкіш / Фото Zubrowka
Фільтрація
Суміш води та етилового спирту з діжок переливають у спеціальний фільтр, де суміш очищується від будь-якого осаду. Тоді відбувається подвійна вугільна фільтрація для очищення напою від зайвих домішок.
Настоювання та розлив
Далі напій настоюється 5 діб у дубових діжках, де він насичується ароматом з відтінком ванільних ноток та отримує винятковий смак.
Насамкінець Zubrowka Czarna дегустують та розливають в оригінальні пляшки з чорного скла, які не мають аналогів.
Чим унікальна Zubrowka Czarna
Zubrowka Czarna народжена у самому серці Біловезької пущі. Це горілка преміального сегмента, яку виготовляють із найчистішої води та високоякісного пшеничного спирту. Напій проходить подвійну фільтрацію через деревне вугілля біловезьких дубів.
Zubrowka Czarna виконана у найкращих традиціях польського виробництва. Вона володіє м'яким, делікатним смаком, що ввібрав у себе все найкраще, що може дати природа.
Zubrowka Czarna – горілка преміального сегмента / Фото Zubrowka
Zubrowka Czarna – це магія ночі біловезького лісу, закоркована у чорній напів прозорій пляшці. Інноваційний продукт від автентичного бренду створений для тих, хто цінує якість, унікальний досвід та витончену розкіш.
Zubrowka Czarna – прекрасний вибір як для ділових зустрічей з бізнес-партнерами, так і для відпочинку з друзями. Її можна подавати у чистому вигляді або ж у коктейлі. Наприклад, спробуйте приготувати пряний коктейль "Чарна Мері", який вигідно підкреслить будь-яку зустріч.
Коктейлі Zubrowka Czarna / Фото Zubrowka
Коктейль "Чарна Мері"
Zubrowka Czarna смакує як чистою, так і в коктейлях / Фото Zubrowka
Інгредієнти:
- Zubrowka Czarna – 60 мл
- томатний сік – 120 мл
- лимонний сік – 15 мл
- сіль
- перець
- соус Табаско
- соус Вустерський або соєвий
Приготування:
-
Змішайте у гайболі Zubrowka Czarna, томатний сік та сік лимона.
-
Додайте улюблені спеції на свій смак, наприклад, сіль, перець, соус Табаско та Вустерський.
-
Прикрасьте лимоном, оливками та гілкою селери.
-
Подавайте.