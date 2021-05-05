Zubrowka Czarna отличается высоким качеством и исключительным дизайном. Она единственная на рынке Украины – в бутылках из черного стекла.

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Zubrowka Czarna – премиальная прозрачная водка от легендарного бренда Zubrowka. С польского языка "сzarna" переводится как "черная". Черный цвет – это цвет элегантности и совершенства, которые воплощены в дизайне продукции премиум-класса.

Как создают Zubrowka Czarna

Zubrowka Czarna изготавливают только из лучших натуральных ингредиентов.

Прежде всего для создания водки используют родниковую воду Беловежской пущи. Это лесной комплекс, расположенный на территории Польши и Беларуси. Он находится под защитой ЮНЕСКО.



Zubrowka Czarna изготовлена из натуральных ингредиентов / Фото Zubrowka

Только здесь сохранены последние фрагменты первобытных лесов на европейской низменности. Беловежская Пуща является уникальной экологической системой, которая полностью создана природой, где ни одно дерево не было посажено человеком.

Именно в этих местах собирают древесину с поваленных беловежских дубов, из которой изготавливают уголь для фильтрации. И именно здесь добывают чистую родниковую воду, которая естественным путем деминерализовалась на 60-метровой глубине.

Подготовка воды

Родниковая вода для Zubrowka Czarna проходит длительный процесс очистки методом аэрации на заводе CEDC International. Благодаря этому водка сохраняет свой уникальный мягкий вкус.

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Получения и очистки спирта

Основным сырьем для производства спирта является пшеница. Для изготовления Zubrowka Czarna используют только отборные сортовые зерна. Их перемалывают, а затем заваривают под давлением в специальных колоннах. Далее сырье отправляют в бочки для брожения. После этого спирт проходит 7 этапов очистки в ректификационных колоннах.

Сортировка

Водно-спиртовую смесь заливают в сортировочные бочки, в которых жидкость приобретает чрезвычайную мягкость, прозрачность и оригинальный привкус.



Zubrowka Czarna – новая премиальная водка для тех, кто ценит качество и роскошь / Фото Zubrowka

Фильтрация

Смесь воды и этилового спирта из бочек переливают в специальный фильтр, где смесь очищается от какого-либо осадка. Тогда происходит двойная угольная фильтрация для очистки напитка от лишних примесей.

Настаивание и разлив

Далее напиток настаивается 5 суток в дубовых бочках, где он насыщается ароматом с оттенком ванильных ноток и получает исключительный вкус.

Наконец Zubrowka Czarna дегустируют и разливают в оригинальные бутылки из черного стекла, которые не имеют аналогов.

Чем уникальна Zubrowka Czarna

Zubrowka Czarna рождена в самом сердце Беловежской пущи. Это водка премиального сегмента, производимая из чистейшей воды и высококачественного пшеничного спирта. Напиток проходит двойную фильтрацию через древесный уголь беловежских дубов.

Zubrowka Czarna выполнена в лучших традициях польского производства. Она обладает мягким, деликатным вкусом, который впитал в себя все лучшее, что может дать природа.



Zubrowka Czarna – водка премиального сегмента / Фото Zubrowka

Zubrowka Czarna – это магия ночи беловежского леса, закупоренная в черной полупрозрачной бутылке. Инновационный продукт от аутентичного бренда создан для тех, кто ценит качество, уникальный опыт и утонченную роскошь.

Zubrowka Czarna – прекрасный выбор как для деловых встреч с бизнес-партнерами, так и для отдыха с друзьями. Ее можно подавать в чистом виде или в коктейле. Например, попробуйте приготовить пряный коктейль "Чарна Мэри", который выгодно подчеркнет любую встречу.



Коктейли Zubrowka Czarna / Фото Zubrowka

Коктейль "Чарна Мэри"



Zubrowka Czarna смакует как чистой, так и в коктейлях / Фото Zubrowka

Ингредиенты:

Zubrowka Czarna – 60 мл

– 60 мл томатный сок – 120 мл

лимонный сок – 15 мл

соль

перец

соус табаско

соус Вустерский или соевый

Приготовление:

Смешайте в хайболе Zubrowka Czarna, томатный сок и сок лимона. Добавьте любимые специи по своему вкусу, например, соль, перец, соус Табаско и Вустерский. Украсьте лимоном, оливками и веткой сельдерея. Подавайте.

Готово! Удивляйте друзей и открывайте изысканные и оригинальные коктейли на основе Zubrowka. Ингредиенты можете подобрать здесь.



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