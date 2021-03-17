5 зірок, які випадково потрапили до Книги рекордів Ґіннеса

Щоб потрапити до Книги рекордів Ґіннеса, багато хто докладає неймовірних зусиль, до знемоги працює над собою, щоб урешті-решт зареєструвати вражаючий результат. Проте наші герої стали рекордсменами випадково. Вони просто займались улюбленою справою.

Ці зірки шоубізу жодних рекордів ставити не прагнули, але їхні імена таки опинились на сторінках Книги рекордів Ґіннеса.

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Двейн Джонсон

Уперше актор потрапив до Книги рекордів Ґіннеса 2007 року, отримавши найбільший гонорар за головну роль у фільмі "Цар скорпіонів" – 5,5 мільйона доларів.

2015 року актор установив другий рекорд, зробивши неймовірну кількість селфі із шанувальниками. За 3 хвилини він сфотографувався аж 105 разів!

2017 року Двейн Джонсон узяв участь у благодійній акції – разом із командою Seven Bucks Digital Studios виготовив 245 кілограмів соусу дип, який потім роздали бездомним.

Двейн Джонсон / Фото Getty Images

Емінем

Репер потрапив до Книги рекордів Ґіннеса 2013 року завдяки пісні "Rap God". Тривалість синглу – понад 6 хвилин. Загальна кількість слів у пісні – 1560. У середньому репер зачитував 9,6 складу за секунду.

Дивіться відео на пісню "Rap God":

Роберт Дауні-молодший

Актор потрапив до Книги рекордів Ґіннеса 2013 року завдяки китайським шанувальникам. Вони створили унікальну листівку з нагоди дня народження свого кумира й підписали її. Загалом у вітальному флшмобі взяли участь 5339 фанатів Дауні-молодшого, серед яких і китайські знаменитості.

Роберт Дауні-молодший / Фото Getty Images

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Шакіра

Співачка потрапила до Книги рекордів Ґіннеса, ставши першим користувачем Facebook, на чию сторінку підписалися 100 мільйонів осіб.

Шакіра / Фото Fgyelj

Г'ю Лорі

Британець увійшов до Книги рекордів Ґіннеса як найоплачуваніший актор серіалу. За зйомки в одному з епізодів "Доктора Хауса" Г'ю Лорі отримав 700 тисяч доларів.

Г'ю Лорі / Фото Getty Images