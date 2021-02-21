Здавалося б, вигнати популярного актора зі знімального майданчика неможливо. Особливо, якщо цей актор став обличчям фільму чи серіалу. Але ні. У кіноіндустрії може бути все і навіть скандали під час зйомок важливих кінофрагментів.

Ці актори популярні та відомі. Саме завдяки культовим фільмам ми можемо впізнати їх навіть за великою кількістю гриму. Але їхні історії особливі та несподівані. Декого з цих акторів виганяли зі зйомок через важкий характер, декого – через паскудну поведінку, а декого взагалі просто використали й при першій можливості просто вигнали геть.

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Едвард Нортон

Не кожен фанат "Marvel" пам'ятає, що спочатку роль вченого-героя грав Едвард Нортон. Попри те, що "Неймовірний Халк" став беззаперечним хітом, з Едвардом таки були змушені попрощатися. Причиною цього стала поведінка актора. Адже під час зйомок Нортон часто любив змінювати сценарій, імпровізувати, заважати іншим і керувати процесом. У результаті у "Marvel" відреагували на таку поведінку і відмовилися співпрацювати з Едвардом Нортоном, попри його професіоналізм.

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Ештон Кутчер

Актор мав грати роль дизайнера Дрю у фільмі "Елізабеттаун". Ця роль для нього була важливою. Однак після того, як багато сюжетів було відзнято за участю Кучера, в один момент його просто вигнали з майданчика без будь-яких пояснень. Через деякий час, ситуацію прокоментували. Виявилося, що з самого початку в головній ролі мав бути Орландо Блум. Проте на початку зйомок актор був зайнятий іншим проєктом. Відповідно, як тільки він звільнився, режисер був радий запросити Орландо для зйомок "Елізабеттаун". Усі фрагменти з Кутчером було перезнято.

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Патрік Демпсі

Актор став символом серіалу "Анатомія слави", адже впродовж 10 років Патрік виконував роль нейрохірурга. Проте після цього його персонажа наче спеціально "забирають". Спочатку смерті від вантажівки не було заплановано. Але через нікчемну поведінку актора його змушені були звільнити. Демпсі, зокрема, часто забував слова, а також зривав дедлайни. Уся команда тривалий час терпіла таку поведінку, але врешті було вирішено покласти такій безвідповідальності край.

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Гарві Кейтель

Гарві Кейтель став популярний після виходу фільма "Злі вулиці". Саме завдяки цьому шедевру актора запросили на зйомки стрічки "Апокаліпсис сьогодні". Під час роботи актор настільки не виправдав очікування режисера, що його просто вигнали. Після цього Гарві Кейтеля замінив Мартін Шин, який і став головним персонажем кінострічки.

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Роберт Дауні-молодший

Актора не завжди супроводжував успіх. Зокрема, на початку 2000-их Роберт Дауні-молодший мав зніматися у двох відомих фільмах: "Еллі Макбіл" і "любленці Америки". Проте цього не сталося, адже актор на той момент любив вживати наркотики. Це і стало причиною звільнення його з двох проєктів.