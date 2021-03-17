5 зірок, які випадково потрапили до Книги рекордів Ґіннеса
Щоб потрапити до Книги рекордів Ґіннеса, багато хто докладає неймовірних зусиль, до знемоги працює над собою, щоб урешті-решт зареєструвати вражаючий результат. Проте наші герої стали рекордсменами випадково. Вони просто займались улюбленою справою.
Джерело:Figyelj
Ці зірки шоубізу жодних рекордів ставити не прагнули, але їхні імена таки опинились на сторінках Книги рекордів Ґіннеса.
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Двейн Джонсон
Уперше актор потрапив до Книги рекордів Ґіннеса 2007 року, отримавши найбільший гонорар за головну роль у фільмі "Цар скорпіонів" – 5,5 мільйона доларів.
2015 року актор установив другий рекорд, зробивши неймовірну кількість селфі із шанувальниками. За 3 хвилини він сфотографувався аж 105 разів!
2017 року Двейн Джонсон узяв участь у благодійній акції – разом із командою Seven Bucks Digital Studios виготовив 245 кілограмів соусу дип, який потім роздали бездомним.
Двейн Джонсон / Фото Getty Images
Емінем
Репер потрапив до Книги рекордів Ґіннеса 2013 року завдяки пісні "Rap God". Тривалість синглу – понад 6 хвилин. Загальна кількість слів у пісні – 1560. У середньому репер зачитував 9,6 складу за секунду.
Дивіться відео на пісню "Rap God":
Роберт Дауні-молодший
Актор потрапив до Книги рекордів Ґіннеса 2013 року завдяки китайським шанувальникам. Вони створили унікальну листівку з нагоди дня народження свого кумира й підписали її. Загалом у вітальному флшмобі взяли участь 5339 фанатів Дауні-молодшого, серед яких і китайські знаменитості.
Роберт Дауні-молодший / Фото Getty Images
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Шакіра
Співачка потрапила до Книги рекордів Ґіннеса, ставши першим користувачем Facebook, на чию сторінку підписалися 100 мільйонів осіб.
Шакіра / Фото Fgyelj
Г'ю Лорі
Британець увійшов до Книги рекордів Ґіннеса як найоплачуваніший актор серіалу. За зйомки в одному з епізодів "Доктора Хауса" Г'ю Лорі отримав 700 тисяч доларів.
Г'ю Лорі / Фото Getty Images
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