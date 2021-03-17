5 звезд, которые случайно попали в Книгу рекордов Гиннеса
Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, многие прилагают неимоверные усилия, до изнеможения работают над собой, чтобы в конце концов зарегистрировать впечатляющий результат. Однако наши герои стали рекордсменами случайно. Они просто занимались любимым делом.
Источник:Figyelj
Эти звезды шоубиза никаких рекордов ставить не собирались, но их имена все-таки попали на страницы Книги рекордов Гиннеса.
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Дуэйн Джонсон
Впервые актер попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2007 году, получив крупнейший гонорар за главную роль в фильме "Царь скорпионов" – 5,5 миллиона долларов.
В 2015 году актер установил второй рекорд, сделав невероятное количество селфи с поклонниками. За 3 минуты он сфотографировался 105 раз!
В 2017 Дуэйн Джонсон принял участие в благотворительной акции – вместе с командой Seven Bucks Digital Studios приготовил 245 килограммов соуса дип, который затем раздали бездомным.
Дуэйн Джонсон / Фото Getty Images
Эминем
Рэпер попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2013 году благодаря песне "Rap God". Продолжительность сингла – более 6 минут. Общее количество слов в песне – 1560. В среднем рэпер зачитывал 9,6 слога в секунду.
Смотрите видео на песню "Rap God":
Роберт Дауни-младший
Актер попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2013 году благодаря китайским поклонникам. Они создали уникальную открытку ко дню рождения своего кумира и подписали ее. Всего к поздравительному флешмобу присоединились 5339 фанатов Дауни-младшего, среди которых и китайские знаменитости.
Роберт Дауни-младший / Фото Getty Images
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Шакира
Певица попала в Книгу рекордов Гиннеса, став первым пользователем Facebook, на чью страницу подписались 100 миллионов человек.
Шакира / Фото Figyelj
Хью Лори
Британец вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер сериала. За съемки в одном из эпизодов "Доктора Хауса" Хью Лори получил 700 тысяч долларов.
Хью Лори / Фото Getty Images
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