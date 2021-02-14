5 найцікавіших виграшів в історії
Іноді для того, щоб заробити мільйони, потрібно просто опинитися в потрібному місці в потрібний час. Здебільшого цей вислів стосується людей, які вигравали шалені кошти, роблячи ставки на іподромі, букмекерських конторах, купуючи лотерейні білети.
Джерело:24 канал
Ми вам розповімо про найцікавіші виграші в історії. Ті, хто отримав грошові призи були звичайними людьми, без космічних доходів і особливих мрій про збагачення.
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Спостережливий слюсар
Чоловік, який працював слюсарем на трасі по картингу періодично спостерігав за тим, як вміло і впевнено їздить юнак Льюїс Гамільтон. Тому одного дня слюсар відправився в букмекерську контору і поставив 100 фунтів на те, що Гамільтон стане чемпіоном "Формули-1" до свого 25-ліття. На чоловіка очікував тріумф, адже замість ста він отримав 125 тисяч фунтів.
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Випадкова ставка
Майк Гібс – людина, яка не мала великих доходів. Тому одного разу зайшовши в букмекерську компанію чоловік поставив всього 50 центів на результат 15 матчів по футболу. Несподівано, але коефіцієнт перевищив відмітку в півтора мільйона доларів. Чоловік виграв 833 тисячі доларів.
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Віщий сон
Едріан Хейворт, прийшовши з роботи, ліг спати. Через втому швидко заснув і йому приснився сон, у якому чоловік побачив, як гравець команди "Ліверпуль" забиває гол зі своєї половини поля. Прокинувшись, Едріан відправився до букмекерів і зробив ставку у 200 фунтів. Через деякий час чоловікові повідомили, що він виграв з коефіцієнтом 125.
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Дідусь і його передбачення
Дуже важливо вірити у своїх дітей чи внуків. До цієї поради прислухався Піт Едвардс і всіма своїми діями показав, наскільки вірить у свого внука. Коли Гаррі Вілсону виповнилося два роки, дідусь пішов у букмекерську контору і поставив 50 фунтів на те, що його малюк поганяє м’яч по полю за збірну своєї країни. Через 14 років так і сталося і дідусь отримав виграш у розмірі 125 тисяч фунтів.
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Новачкам завжди везе?
Одного разу англійка випадково потрапила на іподром. Їй запропонували зробити ставку, але вона розгубилася і поставила 50 пенні на кволого та повільного коня. Через деякий час усі були шоковані, адже ніхто не очікував, що такий тихий та спокійний кінь може завоювати перемогу. У результаті коефіцієнт перемоги становив 3 072 887.
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