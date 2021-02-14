Іноді для того, щоб заробити мільйони, потрібно просто опинитися в потрібному місці в потрібний час. Здебільшого цей вислів стосується людей, які вигравали шалені кошти, роблячи ставки на іподромі, букмекерських конторах, купуючи лотерейні білети.

Ми вам розповімо про найцікавіші виграші в історії. Ті, хто отримав грошові призи були звичайними людьми, без космічних доходів і особливих мрій про збагачення.

Читайте також: Справжній чоловічий релакс: збираємося на зимову риболовлю

Спостережливий слюсар

Чоловік, який працював слюсарем на трасі по картингу періодично спостерігав за тим, як вміло і впевнено їздить юнак Льюїс Гамільтон. Тому одного дня слюсар відправився в букмекерську контору і поставив 100 фунтів на те, що Гамільтон стане чемпіоном "Формули-1" до свого 25-ліття. На чоловіка очікував тріумф, адже замість ста він отримав 125 тисяч фунтів.

Льюїс Гамільтон – британський автогонщик, пілот команди "Мерседес" у чемпіонаті світу з автогонок у класі "Формула-1", семиразовий чемпіон світу. Віцечемпіон 2007 та 2016 років.

Фото kommersant

Випадкова ставка

Майк Гібс – людина, яка не мала великих доходів. Тому одного разу зайшовши в букмекерську компанію чоловік поставив всього 50 центів на результат 15 матчів по футболу. Несподівано, але коефіцієнт перевищив відмітку в півтора мільйона доларів. Чоловік виграв 833 тисячі доларів.

Цікаво: 10 порад для виживання в стресових ситуаціях

Віщий сон

Едріан Хейворт, прийшовши з роботи, ліг спати. Через втому швидко заснув і йому приснився сон, у якому чоловік побачив, як гравець команди "Ліверпуль" забиває гол зі своєї половини поля. Прокинувшись, Едріан відправився до букмекерів і зробив ставку у 200 фунтів. Через деякий час чоловікові повідомили, що він виграв з коефіцієнтом 125.

Фото footballua

Дідусь і його передбачення

Дуже важливо вірити у своїх дітей чи внуків. До цієї поради прислухався Піт Едвардс і всіма своїми діями показав, наскільки вірить у свого внука. Коли Гаррі Вілсону виповнилося два роки, дідусь пішов у букмекерську контору і поставив 50 фунтів на те, що його малюк поганяє м’яч по полю за збірну своєї країни. Через 14 років так і сталося і дідусь отримав виграш у розмірі 125 тисяч фунтів.

Гаррі Вілсон – валлійський професійний футболіст, який виступає на позиції вінгера чемпіонського клубу "Кардіфф Сіті" в оренді у "Ліверпуля" та збірної Уельсу. У жовтні 2013 року Вільсон став наймолодшим гравцем за Уельс у віці 16 років і 207 днів, побивши рекорд, який раніше тримав Гарет Бейл.

Фото mylfc

Новачкам завжди везе?

Одного разу англійка випадково потрапила на іподром. Їй запропонували зробити ставку, але вона розгубилася і поставила 50 пенні на кволого та повільного коня. Через деякий час усі були шоковані, адже ніхто не очікував, що такий тихий та спокійний кінь може завоювати перемогу. У результаті коефіцієнт перемоги становив 3 072 887.

Фото bookmaker-ratings