Секрет – у сирі та помідорах: нестандартна ідея, як запекти картоплю

Усе геніальне – просте. І цей легкий спосіб запекти картоплю з найпростішими інгредієнтами підкорить усіх. Збережіть рецепт смачного гарніру!

Гадаємо, усі погодяться, що запекти картоплю у духовці – дуже просто. А якщо ще й у мундирі, то це ще більше спрощує процес. Але ми знаємо, як трішки модернізувати усім відомий рецепт. Для цього вам знадобиться, домашній сир, твердий сир та помідори. Виходить страва ароматна і дещо пікантна. І підійде вона як на гарнір, так і для перекусу.

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Запечена картопля з сиром та чері

Інгредієнти:

Картопля велика – 120 грамів;

М'який сир 2% – 200 грамів;

Часник – 7 грамів;

Кріп – 15 грамів;

Помідори чері – 120 грамів;

Оливкова олія – ​​15 мілілітрів;

Сіль, перець – на ваш смак;

Сир до 25% – 30 грамів.

Спосіб приготування:

Добре помийте картоплю, витріть паперовим рушничком та зробіть хрестоподібний надріз. Загорніть у фольгу та відправте у духовку на 50 хвилин. Тим часом приготуйте начинку: дрібно поріжте кріп та часник, а помідори чері – половинками. Змішайте усе разом з сиром, сіллю і перцем. Начинкою нафаршируйте розрізану картоплю і відправте у духовку ще на 10 хвилин. Готову картоплю полийте оливковою олією і посипте тертим сиром.

Смачного!

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Запечена картопля з сиром та чері / Фото instagram

Текст Публікації Надії Пахірко:

Запечена картопля з сиром і чері

Сподіваюся, ви вже знаєте, що картопля не відкладається в жир, тому що в жир відкладаються тільки зайві калорії. Так, у картоплі багато цукру, у неї високий глікемічний індекс і тому тим, хто худне зловживати картоплею не варто.

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Інгредієнти:

Картопля велика - 120 гр

М'який сир 2% - 200 гр

Часник - 7 гр

Кріп - 15 гр

Помідори чері - 120 гр

Оливкова олія - ​​15 мл

Сіль, перець - на смак

Сир до 25% - 30 гр

Готовимо:

Обсушити чисту картоплю серветкою і зробити хрестоподібний надріз.

Загорнути у фольгу і відправити в духовку, розігріту до 220°C.

Запікати близько 50 хвилин.

Для начинки дрібно порубайте кріп, часник, помідори чері нарізати половинками.

Змішати з сиром, сіллю і перцем.

Розгорнути картопельку, розкрити надріз.

Покласти сирну масу в картоплю і відправити в духовку ще на 10 хвилин.

Готову картоплю полити оливковою олією і посипати тертим сиром.