Думаем, все согласятся, что запечь картофель в духовке – очень просто. А если еще и в мундире, то это еще больше упрощает процесс. Но мы знаем, как немного модернизировать всем известный рецепт. Для этого вам понадобится, творог, сыр и помидоры. Получается блюдо ароматная и несколько пикантным. И подойдет оно как на гарнир, так и для перекуса.

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Запеченный картофель с сыром и черри

Ингредиенты:

Картофель большой – 120 граммов;

– Мягкий сыр 2% – 200 граммов;

– Чеснок – 7 граммов;

– Укроп – 15 граммов;

– граммов; Помидоры черри – 120 граммов;

– граммов; Оливковое масло – 15 миллилитров;

– Соль, перец – по вашему вкусу;

– Сыр до 25% – 30 граммов.

Способ приготовления:

Хорошо помойте картофель, вытрите бумажным полотенцем и сделайте крестообразный надрез. Заверните в фольгу и отправьте в духовку на 50 минут. Тем временем приготовьте начинку: мелко порежьте укроп и чеснок, а помидоры черри – половинками. Смешайте все вместе с сыром, солью и перцем. Начинкой нафаршируйте разрезанную картошку и отправьте в духовку еще на 10 минут. Готовый картофель полейте оливковым маслом и посыпьте тертым сыром.

Приятного аппетита!

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Запеченный картофель с сыром и черри / Фото instagram

Текст Публикации Надежды Пахирко:

Запеченный картофель с сыром и черри

Надеюсь, вы уже знаете, что картофель не откладывается в жир, так как в жир откладываются только лишние калории. Так, в картофеле много сахара, у него высокий гликемический индекс и поэтому тем, кто худеет злоупотреблять картофелем не стоит.

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Ингредиенты:

Картофель большой - 120 гр

Мягкий сыр 2% - 200 гр

Чеснок - 7 гр

Укроп - 15 гр

Помидоры черри - 120 гр

Оливковое масло - 15 мл

Соль, перец - по вкусу

Сыр до 25% - 30 гр

Готовим: