Гадаємо, усі погодяться, що запекти картоплю у духовці – дуже просто. А якщо ще й у мундирі, то це ще більше спрощує процес. Але ми знаємо, як трішки модернізувати усім відомий рецепт. Для цього вам знадобиться, домашній сир, твердий сир та помідори. Виходить страва ароматна і дещо пікантна. І підійде вона як на гарнір, так і для перекусу.
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Запечена картопля з сиром та чері
Інгредієнти:
- Картопля велика – 120 грамів;
- М'який сир 2% – 200 грамів;
- Часник – 7 грамів;
- Кріп – 15 грамів;
- Помідори чері – 120 грамів;
- Оливкова олія – 15 мілілітрів;
- Сіль, перець – на ваш смак;
- Сир до 25% – 30 грамів.
Спосіб приготування:
- Добре помийте картоплю, витріть паперовим рушничком та зробіть хрестоподібний надріз.
- Загорніть у фольгу та відправте у духовку на 50 хвилин.
- Тим часом приготуйте начинку: дрібно поріжте кріп та часник, а помідори чері – половинками. Змішайте усе разом з сиром, сіллю і перцем.
- Начинкою нафаршируйте розрізану картоплю і відправте у духовку ще на 10 хвилин.
- Готову картоплю полийте оливковою олією і посипте тертим сиром.
Смачного!
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Запечена картопля з сиром та чері / Фото instagram
Текст Публікації Надії Пахірко:
Запечена картопля з сиром і чері
Сподіваюся, ви вже знаєте, що картопля не відкладається в жир, тому що в жир відкладаються тільки зайві калорії. Так, у картоплі багато цукру, у неї високий глікемічний індекс і тому тим, хто худне зловживати картоплею не варто.
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Інгредієнти:
Картопля велика - 120 гр
М'який сир 2% - 200 гр
Часник - 7 гр
Кріп - 15 гр
Помідори чері - 120 гр
Оливкова олія - 15 мл
Сіль, перець - на смак
Сир до 25% - 30 гр
Готовимо:
Обсушити чисту картоплю серветкою і зробити хрестоподібний надріз.
Загорнути у фольгу і відправити в духовку, розігріту до 220°C.
Запікати близько 50 хвилин.
Для начинки дрібно порубайте кріп, часник, помідори чері нарізати половинками.
Змішати з сиром, сіллю і перцем.
Розгорнути картопельку, розкрити надріз.
Покласти сирну масу в картоплю і відправити в духовку ще на 10 хвилин.
Готову картоплю полити оливковою олією і посипати тертим сиром.