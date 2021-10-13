Гадаємо, усі погодяться, що запекти картоплю у духовці – дуже просто. А якщо ще й у мундирі, то це ще більше спрощує процес. Але ми знаємо, як трішки модернізувати усім відомий рецепт. Для цього вам знадобиться, домашній сир, твердий сир та помідори. Виходить страва ароматна і дещо пікантна. І підійде вона як на гарнір, так і для перекусу.

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Запечена картопля з сиром та чері

Інгредієнти:

  • Картопля велика – 120 грамів;
  • М'який сир 2% – 200 грамів;
  • Часник – 7 грамів;
  • Кріп – 15 грамів;
  • Помідори чері – 120 грамів;
  • Оливкова олія – ​​15 мілілітрів;
  • Сіль, перець – на ваш смак;
  • Сир до 25% – 30 грамів.

Спосіб приготування:

  1. Добре помийте картоплю, витріть паперовим рушничком та зробіть хрестоподібний надріз.
  2. Загорніть у фольгу та відправте у духовку на 50 хвилин.
  3. Тим часом приготуйте начинку: дрібно поріжте кріп та часник, а помідори чері – половинками. Змішайте усе разом з сиром, сіллю і перцем.
  4. Начинкою нафаршируйте розрізану картоплю і відправте у духовку ще на 10 хвилин.
  5. Готову картоплю полийте оливковою олією і посипте тертим сиром.

Смачного!

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Запечена картопля з сиром та чері
Запечена картопля з сиром та чері / Фото instagram

Текст Публікації Надії Пахірко:

Запечена картопля з сиром і чері

Сподіваюся, ви вже знаєте, що картопля не відкладається в жир, тому що в жир відкладаються тільки зайві калорії. Так, у картоплі багато цукру, у неї високий глікемічний індекс і тому тим, хто худне зловживати картоплею не варто.

Інгредієнти:

Картопля велика - 120 гр
М'який сир 2% - 200 гр
Часник - 7 гр
Кріп - 15 гр
Помідори чері - 120 гр
Оливкова олія - ​​15 мл
Сіль, перець - на смак
Сир до 25% - 30 гр

Готовимо:

Обсушити чисту картоплю серветкою і зробити хрестоподібний надріз.
Загорнути у фольгу і відправити в духовку, розігріту до 220°C.
Запікати близько 50 хвилин.
Для начинки дрібно порубайте кріп, часник, помідори чері нарізати половинками.
Змішати з сиром, сіллю і перцем.
Розгорнути картопельку, розкрити надріз.
Покласти сирну масу в картоплю і відправити в духовку ще на 10 хвилин.
Готову картоплю полити оливковою олією і посипати тертим сиром.