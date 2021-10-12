З гарбуза найчастіше, мабуть, готують каші або ж крем-супи. Але нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася пікантнішим рецептом. Вона розповіла, як смачно приготувати смажений гарбуз з зеленню. Ця страва може стати ідеальним варіантом для вечері або ж обіду. А ще до неї можна подати будь-яке м'ясо на ваш вибір: курячий чи свинний стейк, індичку чи навіть рибу.

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Смажений гарбуз з зеленню

Інгредієнти:

  • 300 грамів гарбуза;
  • 1 столова ложка кокосової олії;
  • Пів чайної ложки насіння гірчиці;
  • Щіпка улюбленого перцю;
  • 1 чайна ложка куркуми;
  • Сіль – на ваш смак;
  • 1 столова ложка гарбузового насіння;
  • Пів столової ложки гарбузової олії;
  • 100 грамів кропу.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть гарбуз від шкірки та наріжте його кубиками.
  2. Тим часом поставте розігрівати сковорідку з олією і висипте у неї в першу чергу насіння гірчиці. Воно повинно затріщати і підстрибувати на сковорідці. Смажте близько 20 секунд.
  3. Тоді додайте інші спеції та тримайте на вогні ще 10 секунд.
  4. Після цього можна додавати основний інгредієнт – гарбуз, а також 2 столові ложки води і сіль. Тушіть усе разом 10 хвилин під кришкою.
  5. Перед подачею посипте страву насінням, полийте олією гарбуза і щедро посипте зеленню.

Смачного!

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Смажений гарбуз з зеленню
Смажений гарбуз з зеленню / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Ця страва з гарбуза може стати прекрасним варіантом для вечері або обіду.

Інгредієнти:

300 гр гарбуза
1 ст л кокосового масла
1 \ 2 ч.л насіння гірчиці
щіпка перцю
1 ч.л. куркума
Сіль на смак
1 ст ложка гарбузового насіння
½ ст ложки гарбузової олії
100 гр кропу

Приготування:

Беремо гарбуз, очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками.
Розігріваємо сковорідку з олією на сильному вогні. Додаємо насіння гірчиці. Насіння повинно затріщати і підстрибувати на сковорідці. Смажити близько 20 секунд (накрити кришкою сковороду, щоб насіння не розлетілися по кухні).
Додати інші спеції і смажити ще 10 секунд.
Додаємо гарбуз, сіль (на смак), 2 столові ложки води і тушкуємо 10 хвилин під кришкою.
Подавати, посипавши насінням, поливши олією гарбуза і щедро посипавши зеленню.

Звичайний гарбуз, але за рахунок додавання спецій і насіння, виходить з незвичайним смаком.