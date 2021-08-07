Так ви зможете бути впевнені, що отримуєте достатньо вітамінів і мікроелементів. Які продукти повинні бути в продуктовому кошику – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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У всіх різні дієтичні потреби та смакові переваги, але в цілому похід по магазинах за корисними продуктами означає візок, наповнений продуктами, багатими на поживні речовини,

– зазначила Усенко.

Які продукти мають бути вдома

Не крохмалисті овочі (кольорова капуста, спаржа, броколі, солодкий перець, цибуля, часник, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок).

(кольорова капуста, спаржа, броколі, солодкий перець, цибуля, часник, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок). Фрукти (апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо).

(апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо). Продукти, що містять білок (яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти).

Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію бренду "Тая" оцінить кожен!

Крохмалисті овочі (солодка картопля, картопля, кабачки).

(солодка картопля, картопля, кабачки). Зернові та бобові (кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур).

(кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур). Горіхи, насіння й горіхова паста (гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло).

Горіхи також належать до здорових продуктів / Фото Pixabay

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Консерви (лосось, сардина, консервована квасоля, тунець, кукурудза).

(лосось, сардина, консервована квасоля, тунець, кукурудза). Олія та приправи (оливкова олія, олія авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед).

Молочні та немолочні продукти (жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з гарним складом).

(жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з гарним складом). Снеки (темний шоколад, сухофрукти, чіпси з овочів та фруктів).

Нутриціологиня пояснила, що це базовий список. Продукти харчування можна міняти, адже важливо, щоб раціон був різноманітним. Також можна додавати "шкідливі" продукти.

Головне – пам'ятати, що 80% має складати правильна їжа, а 20% можна залишити для слабкостей.