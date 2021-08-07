Так вы уверены, что получите достаточно витаминов и микроэлементов. Какие продукты должны быть в продуктовой корзине – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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У всех разные диетические потребности и вкусовые предпочтения, но в целом поход по магазинам за полезными продуктами означает тележку, наполненную продуктами, богатыми питательными веществами,

– отметил Усенко.

Какие продукты должны быть дома

Не крахмалистые овощи (цветная капуста, спаржа, брокколи, сладкий перец, лук, чеснок, зелень, лук-порей, грибы, огурец).

(цветная капуста, спаржа, брокколи, сладкий перец, лук, чеснок, зелень, лук-порей, грибы, огурец). Фрукты (апельсины, бананы, яблоки, грейпфрут, лимоны, черника, голубика, клубника, груши, авокадо).

(апельсины, бананы, яблоки, грейпфрут, лимоны, черника, голубика, клубника, груши, авокадо). Продукты, содержащие белок (яйца, рыба, курица, фарш из индейки, тофу, морепродукты).

Спагетти со шпинатом и сливками, макароны по-флотски, а, может, просто спиральки с сезонными овощами или сыром? Мы не знаем, чем вы дополняете макароны. Но уверены, что продукция бренда "Тая" оценит каждый!

Крахмалистые овощи (сладкий картофель, картофель, кабачки).

(сладкий картофель, картофель, кабачки). Зерновые и бобовые (киноа, овес, коричневый и нешлифованный рис, бобы, гречка, чечевица, ячмень, булгур).

(киноа, овес, коричневый и нешлифованный рис, бобы, гречка, чечевица, ячмень, булгур). Орехи, семечки и ореховая паста (тыквенные семечки, орехи макадамия, миндаль, натуральное арахисовое масло).

Орехи также относятся к здоровым продуктам / Фото Pixabay

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Консервы (лосось, сардина, консервированная фасоль, тунец, кукуруза).

(лосось, сардина, консервированная фасоль, тунец, кукуруза). Масла и приправы (оливковое масло, масло авокадо, яблочный уксус, бальзамический уксус, сушеные специи, мед).

(оливковое масло, масло авокадо, яблочный уксус, бальзамический уксус, сушеные специи, мед). Молочные и немолочные продукты (жирный греческий йогурт, сыр пармезан, козий сыр, растительное молоко с хорошим составом).

(жирный греческий йогурт, сыр пармезан, козий сыр, растительное молоко с хорошим составом). Снеки (темный шоколад, сухофрукты, чипсы из овощей и фруктов).

Нутрициолог пояснила, что это базовый список. Продукты питания можно менять, ведь важно, чтобы рацион был разнообразным. Также можно добавлять "вредные" продукты.

Главное – помнить, что 80% должна составлять правильная еда, а 20% можно оставить для слабостей.