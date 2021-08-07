Так вы уверены, что получите достаточно витаминов и микроэлементов. Какие продукты должны быть в продуктовой корзине – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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У всех разные диетические потребности и вкусовые предпочтения, но в целом поход по магазинам за полезными продуктами означает тележку, наполненную продуктами, богатыми питательными веществами,
– отметил Усенко.
Какие продукты должны быть дома
- Не крахмалистые овощи (цветная капуста, спаржа, брокколи, сладкий перец, лук, чеснок, зелень, лук-порей, грибы, огурец).
- Фрукты (апельсины, бананы, яблоки, грейпфрут, лимоны, черника, голубика, клубника, груши, авокадо).
- Продукты, содержащие белок (яйца, рыба, курица, фарш из индейки, тофу, морепродукты).
- Крахмалистые овощи (сладкий картофель, картофель, кабачки).
- Зерновые и бобовые (киноа, овес, коричневый и нешлифованный рис, бобы, гречка, чечевица, ячмень, булгур).
- Орехи, семечки и ореховая паста (тыквенные семечки, орехи макадамия, миндаль, натуральное арахисовое масло).
Орехи также относятся к здоровым продуктам / Фото Pixabay
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- Консервы (лосось, сардина, консервированная фасоль, тунец, кукуруза).
- Масла и приправы (оливковое масло, масло авокадо, яблочный уксус, бальзамический уксус, сушеные специи, мед).
- Молочные и немолочные продукты (жирный греческий йогурт, сыр пармезан, козий сыр, растительное молоко с хорошим составом).
- Снеки (темный шоколад, сухофрукты, чипсы из овощей и фруктов).
Нутрициолог пояснила, что это базовый список. Продукты питания можно менять, ведь важно, чтобы рацион был разнообразным. Также можно добавлять "вредные" продукты.
Главное – помнить, что 80% должна составлять правильная еда, а 20% можно оставить для слабостей.