Страви на сніданок мають бути простими, щоб на приготування не вимагалося багато часу. 10 смачних, але легких ідей назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Що приготувати на сніданок
- Солодкі млинці з ягодами, фруктами.
Смачні млинці точно оцінять діти / Фото Pixabay
- Рол з лаваша з начинкою (кисломолочний сир, м'який сир, скибочки м'яса, зелень, овочі, твердий сир). Начинка може бути й іншою – все залежить від ваших уподобань та наявності продуктів.
- Крупа (булгур, гречка) + скибочки м'яса + варене яйце + сир + овочі + зелень.
- Вівсяно-креп з овочами, зеленню, сиром і рибою.
- Правильні хачапурі з салатом.
Хачапурі важливо приготувати з корисних продуктів / Фото Pixabay
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- Сирники з білим йогуртом, домашнім джемом без цукру, перебитими ягодами або сирна запіканка з фруктами.
- Яєчня, яйця-пашот, омлет Пуляр з овочами, зеленню, сиром і скибочкою цільнозернового хліба.
- Правильні вафлі з фруктами чи ягодами.
Вафлі також стануть відмінним сніданком / Фото Pixabay
- Кисломолочний сир з білим йогуртом + ягоди або фрукти.
- Вівсянка з яйцем, сиром Моцарела та ягідним смузі.