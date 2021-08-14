Ця страва не лише смачна, але й корисна. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Персик, запечений з сиром і вівсянкою

Інгредієнти:

  • Персики – 2 штуки.
  • Ніжний сирок – 2 столові ложки.
  • Вівсяні пластівці – 1 склянка.
  • Подрібнені горіхи – 1 столова ложка.
  • Мигдальні пластівці – 1 столова ложка.

Смачний десерт сподобається як дорослим, так і дітям / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

  • Персик ділимо на половинки й прибираємо кісточку.
  • Сир змішуємо з вівсяними пластівцями й викладаємо у середину персиків.
  • Посипаємо десерт горішками та мигдальними пластівцями.
  • Відправляємо страву у розігріту до 170 градусів духовку на 15 хвилин.

Десерт виходить дуже смачним і ароматним. Смачного!