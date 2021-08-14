Ця страва не лише смачна, але й корисна. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Персик, запечений з сиром і вівсянкою
Інгредієнти:
- Персики – 2 штуки.
- Ніжний сирок – 2 столові ложки.
- Вівсяні пластівці – 1 склянка.
- Подрібнені горіхи – 1 столова ложка.
- Мигдальні пластівці – 1 столова ложка.
Смачний десерт сподобається як дорослим, так і дітям / Фото з інстаграму Марини Боржемської
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Як приготувати:
- Персик ділимо на половинки й прибираємо кісточку.
- Сир змішуємо з вівсяними пластівцями й викладаємо у середину персиків.
- Посипаємо десерт горішками та мигдальними пластівцями.
- Відправляємо страву у розігріту до 170 градусів духовку на 15 хвилин.
Десерт виходить дуже смачним і ароматним. Смачного!