Ця страва не лише смачна, але й корисна. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Персик, запечений з сиром і вівсянкою

Інгредієнти:

Персики – 2 штуки.

Ніжний сирок – 2 столові ложки.

Вівсяні пластівці – 1 склянка.

Подрібнені горіхи – 1 столова ложка.

Мигдальні пластівці – 1 столова ложка.

Смачний десерт сподобається як дорослим, так і дітям / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

Персик ділимо на половинки й прибираємо кісточку.

Сир змішуємо з вівсяними пластівцями й викладаємо у середину персиків.

Посипаємо десерт горішками та мигдальними пластівцями.

Відправляємо страву у розігріту до 170 градусів духовку на 15 хвилин.

Десерт виходить дуже смачним і ароматним. Смачного!