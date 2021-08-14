Это блюдо не только вкусное, но и полезное. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Персик, запеченный с творожком и овсянкой
Ингредиенты:
- Персики – 2 штуки.
- Нежный творожок – 2 столовые ложки.
- Овсяные хлопья – 1 стакан.
- Измельченные орехи – 1 столовая ложка.
- Миндальные хлопья – 1 столовая ложка.
Вкусный десерт понравится как взрослым, так и детям / Фото из инстаграма Марины Боржемской
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Как приготовить:
- Персик делим на половинки и убираем косточку.
- Творог смешиваем с овсяными хлопьями и выкладываем в середину персиков.
- Посыпаем десерт орешками и миндальными хлопьями.
- Отправляем блюдо в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут.
Десерт получается очень вкусным и ароматным. Приятного аппетита!