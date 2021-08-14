Это блюдо не только вкусное, но и полезное. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Персик, запеченный с творожком и овсянкой

Ингредиенты:

Персики – 2 штуки.

Нежный творожок – 2 столовые ложки.

Овсяные хлопья – 1 стакан.

Измельченные орехи – 1 столовая ложка.

Миндальные хлопья – 1 столовая ложка.

Вкусный десерт понравится как взрослым, так и детям / Фото из инстаграма Марины Боржемской

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Как приготовить:

Персик делим на половинки и убираем косточку.

Творог смешиваем с овсяными хлопьями и выкладываем в середину персиков.

Посыпаем десерт орешками и миндальными хлопьями.

Отправляем блюдо в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут.

Десерт получается очень вкусным и ароматным. Приятного аппетита!