А готується ця страва досить просто й швидко. Рецептом поділилася дієтологиня Лора Філіппова.
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Омлет з броколі та помідорами
Інгредієнти (на одну порцію):
- Курячі яйця – 2 штуки.
- Молоко або білий йогурт – на свій смак.
- Броколі – на свій смак.
- Оливкова або кокосова олія – 2 чайні ложки.
- Сіль, перець, спеції – на свій смак.
Смачний омлет можна приготувати легко й швидко / Фото з інстаграму Лори Філіппової
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Як приготувати:
- Яйця збиваємо вінчиком з молоком, сіллю і спеціями.
- Овочі миємо. Броколі розбираємо на суцвіття.
- Помідор нарізаємо.
- Помідор і броколі тушкуємо в олії на сковороді.
- Додаємо омлетну суміш, закриваємо кришкою і тримаємо на маленькому вогні.
- Перевертаємо омлет.
- За бажання можна додати зелень, сир, рибу чи авокадо.
Страву можна подавати до столу!