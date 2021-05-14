Занадто гарно, щоб їсти: страви, які виглядають як шедеври

14 травня 2021 , 18:12
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Зробивши замовлення в ресторані, ми чекаємо не просто на смачну страву, а на вишукану подачу. Однак часом реальність перевершує всі сподівання.

У нашій добірці – страви, гідні бути визнанами витворами мистецтва. Перш ніж скуштувати їх, хочеться ними довго милуватися, а потім фотографувати й фотографувати...

Читайте також: 10 шедеврів стрит-арту з ефектом 3D: реалістичність просто вражає

1. Космічні донати: на вигляд – наче несправжні

Фото pinterest

2. І подача вражає, і їсти надзвичайно зручно

Фото pinterest

3. Морозиво з морською сіллю та лаймом на хмаринці із солодкої вати

Фото joy-pup

4. Металеві макаруни

Фото pinterest

5. Желе-краплина з мінеральної води та агар-агару

Фото reddit

І ще: З моху та папороті: українська майстриня створює неймовірні живі картини – фото

6. Цукрове печиво у вигляді скибочок кавуна

Фото pinterest

7. Пончики-суші

Фото fimela

8. Квітка з морозива

Фото bugaga

9. Ідеальніший десерт годі й уявити

Фото azlanrumadi

10. Панкейки-звірята

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова