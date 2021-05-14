У нашій добірці – страви, гідні бути визнанами витворами мистецтва. Перш ніж скуштувати їх, хочеться ними довго милуватися, а потім фотографувати й фотографувати...
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1. Космічні донати: на вигляд – наче несправжні
Фото pinterest
2. І подача вражає, і їсти надзвичайно зручно
Фото pinterest
3. Морозиво з морською сіллю та лаймом на хмаринці із солодкої вати
Фото joy-pup
4. Металеві макаруни
Фото pinterest
5. Желе-краплина з мінеральної води та агар-агару
Фото reddit
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6. Цукрове печиво у вигляді скибочок кавуна
Фото pinterest
7. Пончики-суші
Фото fimela
8. Квітка з морозива
Фото bugaga
9. Ідеальніший десерт годі й уявити
Фото azlanrumadi
10. Панкейки-звірята
Фото pinterest